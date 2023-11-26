Найденные близ Сицилии каменные якоря назвали важной археологической находкой
Древние артефакты нашлись на морском дне.
Древние артефакты нашлись на морском дне.
Важная археологическая находка обнаружена на морском дне близ итальянской Сицилии. У побережья Сиракуз найдены древние каменные якоря.
В ходе совместной операции Морского управления Сицилийского региона и водолазного подразделения Финансовой гвардии в Мессине на морском дне у побережья Сиракуз (Сицилия) были обнаружены два каменных якоря греческого архаического периода (800−480 гг. до н.э.).
Как рассказывает Arkeonews, операция по проверке и обследованию подводной местности была инициирована сообщением гражданина, который проинформировал соответствующие органы о наличии двух каменных якорей на морском дне Сиракуз.
В ходе исследования два каменных якоря архаического периода (вероятно, позднего железного века) были обнаружены на глубине 15 метров и задокументированы с помощью трехмерного фотограмметрического исследования.
Две археологические находки были расположены рядом друг с другом на скалистом морском дне, сообщает Arkeonews. Первая находка представляет собой якорь яйцевидной формы (гравитационный с дистальным отверстием), а другая — каменный якорь с тремя отверстиями (гравитационный и гнездовой) размером около 70 сантиметров.
Эти два артефакта будут извлечены в ближайшие дни, чтобы позже быть выставленными в местном музее, отмечает Arkeonews.
«Такого рода вмешательство, — говорит региональный советник по культурному наследию и сицилийской идентичности Франческо Паоло Скарпинато, — подтверждает важность сотрудничества между государственными учреждениями и правоохранительными органами в деле охраны культурного наследия. Также большую ценность представляет сотрудничество частных лиц, которое на протяжении многих лет случайно приводило к выявлению многочисленных артефактов с единственной общей целью — восстановить и приумножить наше культурное наследие».
Дайверы из Морского управления и водолазного подразделения Финансовой гвардии в Мессине осмотрели и задокументировали большую морскую акваторию площадью около 250 квадратных метров, чтобы подтвердить наличие дополнительных археологических свидетельств.
Этот тип вмешательства подчеркивает важность участия граждан в защите и сохранении культурного наследия. Чуткое отношение к затопленному наследию, благодаря участию полиции, позволяет гражданам и государственным администрациям укреплять свои отношения с общей целью защиты культурного наследия.