Найденные близ Сицилии каменные якоря назвали важной археологической находкой

Важная археологическая находка обнаружена на морском дне близ итальянской Сицилии. У побережья Сиракуз найдены древние каменные якоря.

В ходе совместной операции Морского управления Сицилийского региона и водолазного подразделения Финансовой гвардии в Мессине на морском дне у побережья Сиракуз (Сицилия) были обнаружены два каменных якоря греческого архаического периода (800−480 гг. до н.э.).

Как рассказывает Arkeonews, операция по проверке и обследованию подводной местности была инициирована сообщением гражданина, который проинформировал соответствующие органы о наличии двух каменных якорей на морском дне Сиракуз.

В ходе исследования два каменных якоря архаического периода (вероятно, позднего железного века) были обнаружены на глубине 15 метров и задокументированы с помощью трехмерного фотограмметрического исследования.

Две археологические находки были расположены рядом друг с другом на скалистом морском дне, сообщает Arkeonews. Первая находка представляет собой якорь яйцевидной формы (гравитационный с дистальным отверстием), а другая — каменный якорь с тремя отверстиями (гравитационный и гнездовой) размером около 70 сантиметров.

Эти два артефакта будут извлечены в ближайшие дни, чтобы позже быть выставленными в местном музее, отмечает Arkeonews.

«Такого рода вмешательство, — говорит региональный советник по культурному наследию и сицилийской идентичности Франческо Паоло Скарпинато, — подтверждает важность сотрудничества между государственными учреждениями и правоохранительными органами в деле охраны культурного наследия. Также большую ценность представляет сотрудничество частных лиц, которое на протяжении многих лет случайно приводило к выявлению многочисленных артефактов с единственной общей целью — восстановить и приумножить наше культурное наследие».

Дайверы из Морского управления и водолазного подразделения Финансовой гвардии в Мессине осмотрели и задокументировали большую морскую акваторию площадью около 250 квадратных метров, чтобы подтвердить наличие дополнительных археологических свидетельств.

Этот тип вмешательства подчеркивает важность участия граждан в защите и сохранении культурного наследия. Чуткое отношение к затопленному наследию, благодаря участию полиции, позволяет гражданам и государственным администрациям укреплять свои отношения с общей целью защиты культурного наследия.