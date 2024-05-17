Найденное в Испании древнее поселение было сожжено армией Ганнибала

«Проведенная нами реконструкция указывает на то, что данный дом, а также все поселение в целом, было внезапно уничтожено — у его жителей не было времени даже на то, чтобы открыть калитку и спасти животных. Конечно, это мог быть и простой неожиданный пожар, но спрятанные ценности указывают на то, что жители этого селения ожидали нашествия врагов. В пользу этого говорит и то, что в столь небольшом загоне присутствовало большое число животных», — пояснил Вила.