Найденное в Испании древнее поселение было сожжено армией Ганнибала

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Археологи выяснили, что недавно обнаруженное в окрестностях города Бельвер-де-Серданья поселение древних жителей Испании было сожжено в конце третьего века до нашей эры карфагенской армией во время похода Ганнибала на Рим. Выводы ученых были опубликованы в статье в научном журнале Frontiers in Environmental Archeology.
«Это поселение было разрушено в конце третьего века до нашей эры в тот момент времени, когда через Пиренеи прошла армия Ганнибала во время Второй Пунической войны. В пользу этого говорит то, что пожар в данном населенном пункте начался внезапно, и при этом он явно не был стихийным и был очень эффективно организован. В результате этого возгорания были уничтожены все здания, а также погибли домашние животные», — пояснил научный сотрудник Автономного университета Барселоны Ориол Вила, чьи слова приводит пресс-служба журнала.
Специалисты совершили это открытие при изучении остатков поселения эпохи железного века, которое было недавно открыто в окрестностях города Бельвер-де-Серданья. Последующие раскопки на его территории указали, что изначально на его территории находилось небольшое поселение древних жителей Испании, однако впоследствии оно было уничтожено и на его месте был построен древнеримский форт.
Недавно археологи всесторонне изучили остатки зданий, возведенных в этом поселении в
Следы армии Ганнибала
В частности, исследователи обнаружили под обвалившейся крышей постройки множество плохо сохранившихся костей шести домашних животных, в том числе лошади, а также нескольких овец и коз. В дополнение к этому, внутри дома сохранилось несколько фрагментов инструментов для производства текстиля, кирка, кухонная утварь и золотая сережка, спрятанная внутри небольшого глиняного сосуда.
«Проведенная нами реконструкция указывает на то, что данный дом, а также все поселение в целом, было внезапно уничтожено — у его жителей не было времени даже на то, чтобы открыть калитку и спасти животных. Конечно, это мог быть и простой неожиданный пожар, но спрятанные ценности указывают на то, что жители этого селения ожидали нашествия врагов. В пользу этого говорит и то, что в столь небольшом загоне присутствовало большое число животных», — пояснил Вила.
Проведенные учеными радиоуглеродные замеры показывают, что это произошло в конце третьего века до нашей эры, когда армия Ганнибала перешла Пиренеи и двинулась на Рим с севера. По этой причине археологи считают, что это поселение было сожжено армией Карфагена во время этого похода, так как оно находилось на господствующей высоте и при этом не было укреплено. Римляне учли этот недостаток и построили форт на месте старого поселения после того, как Иберийский полуостров был покорен его легионами, подытожили исследователи.