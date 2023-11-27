Найдена связь между скоростью ходьбы и продолжительностью жизни

В ходе своего выступления на V форуме «Социология здоровья: Новые формы междисциплинарной синергии» эксперт напомнила, что люди научились жить долго. По данным ВОЗ, до 30% населения во многих странах мира к 2040 будут пожилыми. И сегодня главная задача медицины — продлять годы именно активной жизни. Страны Европы уже добились успехов в этом направлении: в последние десятилетия количество людей пожилого возраста, которые достигают преклонных лет активными, независимыми и автономными, растет.

Главным гериатрическим синдромом сегодня называют старческую астению. С возрастом в организме происходят изменения: снижается мышечная сила, люди становятся слабыми, медлительными, страдают когнитивные способности. «Ослабленность обусловливает неблагоприятные события: такие пациенты чаще нуждаются в медицинской помощи и постороннем уходе», — говорит Надежда Рунихина.

Синдром старческой астении распространен: считается, что им страдают около 11% людей старше 60 лет, однако чем старше становится человек, тем выше вероятность развития этого синдрома. В женской популяции распространенность старческой астении выше.

Чтобы поставить такой диагноз, человеку проводится сложная комплексная гериатрическая оценка (не только показателей здоровья, но и эмоционального, психоэмоционального статуса и пр.), после чего высчитывается индекс ослабленности. «Каждому пожилому человеку комплексную гериатрическую оценку проводить нереально и не нужно, — говорит Надежда Рунихина. — В российских поликлиниках проводится простой скрининг на старческую астению по опросникам: у нас используется опросник “Возраст не помеха”, в котором семь вопросов».

Яркое проявление старческой астении — медлительность. Прежде всего она выражается в том, что человек начинает медленно ходить. Ученые установили, что скорость ходьбы влияет на продолжительность жизни. Был проведен метаанализ 9 исследований, охвативших 34,5 тысячи пациентов. Сроки наблюдения составляли от 6 до 21 года. В ходе исследования продолжительность жизни 70-летних мужчин составила от 7 до 23 лет, женщин — от 10 до 30. При этом дольше всего жили те, кто ходил быстро. «Наша физическая активность ассоциируется с продолжительностью жизни, и, поддерживая активность, мы влияем на ее продолжительность», — говорит гериатр.

Хорошая новость в том, что, по данным последних исследований, старческая астения — обратимое или потенциально обратимое состояние. Поэтому в последние годы во всем мире развивается новое направление: гериатрическая реабилитация, цель которой — поддержание здоровья ослабленных пожилых.

В Москве тоже провели такое исследование, о котором рассказала Надежда Рунихина. Для участия в нем была отобрана группа пациентов в возрасте от 65 до 94 лет, 88% — женщины со снижением памяти, мобильности. В течение 21 дня с этими пациентами активно занимались специалисты: для них были разработаны рекомендации по питанию, физической активности. Была проведена дополнительная оценка лекарственной терапии, которую они принимали от своих заболеваний (на предмет исключения нежелательных лекарственных взаимодействий). И через три недели врачи увидели настоящее чудо: у участников исследования улучшились память, настроение, повысилась скорость ходьбы, выросла сила мышц, улучшился баланс и наладился сон. По итогам исследования специалисты разработали протокол гериатрической реабилитации людей старше 60 лет, который назвали «Постскриптум». Он рекомендован к применению в учреждениях медицинской реабилитации.