Найдена связь между характером человека и деменцией

Обычно считается, что личностные качества влияют на риск деменции через поведение. Например, люди, которые имеют высокие показатели добросовестности, якобы с большей вероятностью будут хорошо питаться и заботиться о своем здоровье. В новом исследовании психологи обнаружили, что на самом деле от характеристик личности зависит не риск деменции, а шансы на ее обнаружение.

Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе и Северо-Западного университета проанализировали данные восьми исследований, в которых приняли участие более 44 тысяч человек. У 1703 позже развилась деменция.

Высокие баллы по отрицательным чертам личности (невротизм, негативный аффект) и низкие оценки по положительным чертам (добросовестность, экстраверсия, положительный аффект) были связаны с более высоким риском диагностирования деменции. Высокие баллы по открытости опыту, доброжелательности и удовлетворенности жизнью были связаны с меньшим риском деменции.

Однако не было обнаружено никакой связи между этими чертами личности и реальной патологией в мозге людей, которую оценивали по результатам вскрытия.

Одно из объяснений заключается в том, что некоторые черты личности могут сделать людей более устойчивыми к ущербу, причиняемому такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера.

Например, людям с большей открытостью к новому опыту и склонностью к позитивному мышлению проще найти способ справиться с умственными нарушениями.