Найдена связь между близорукостью и бессонницей

Результаты исследования, проведенного учеными из Университета Флиндерс (Австралия), опубликованы в журнале Sleep.
В исследовании приняли участие 18 студентов с миопией (близорукостью) и 14 студентов с нормальным зрением. Молодые люди, средний возраст которых составлял 22 года, провели несколько ночей в лаборатории сна с тем, чтобы ученые могли провести мониторинг выработки у них мелатонина и наблюдать за качеством их сна. Мелатонин — «гормон сна», вырабатываемый эпифизом (шишковидной железой) в головном мозге. Он регулирует биологические циркадные ритмы — циклы смены периодов сна и бодрствования в организме. Выработка мелатонина начинается вскоре после наступления темного времени суток, достигая своего пика к двум-четырем часам ночи, после чего идет на спад.
Выяснилось, что у близоруких участников начало вечерней выработки мелатонина задерживается более чем на час по сравнению с участниками с нормальным зрением.
И в целом пиковый уровень «гормона сна» у студентов с близорукостью оказался ниже, чем у их сверстников с нормальным зрением. Такая особенность, как установили исследователи, приводит к нарушению циркадных ритмов и проблемам со сном — близорукие участники позже и дольше засыпали, а также хуже и меньше спали, чем участники с нормальным зрением.
Ученым пока неясно, что в обнаруженной взаимосвязи между близорукостью и снижением выработки мелатонина является причиной, а что следствием — то ли нарушение биологических ритмов, например, из-за привычки пользоваться гаджетами в темное время суток, способствует развитию миопии, то ли наоборот.