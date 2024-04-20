Найдена связь между близорукостью и бессонницей

В исследовании приняли участие 18 студентов с миопией (близорукостью) и 14 студентов с нормальным зрением. Молодые люди, средний возраст которых составлял 22 года, провели несколько ночей в лаборатории сна с тем, чтобы ученые могли провести мониторинг выработки у них мелатонина и наблюдать за качеством их сна. Мелатонин — «гормон сна», вырабатываемый эпифизом (шишковидной железой) в головном мозге. Он регулирует биологические циркадные ритмы — циклы смены периодов сна и бодрствования в организме. Выработка мелатонина начинается вскоре после наступления темного времени суток, достигая своего пика к двум-четырем часам ночи, после чего идет на спад.