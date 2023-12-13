Найдена оптимальная продолжительность рабочего дня для пожилых

Ученые из Национального Университета Сеула (Южная Корея) выяснили, что слишком длинная рабочая неделя способствует повышению риска развития депрессии у людей старше 55 лет. Работа опубликована в журнале BMC Public Health.

В исследовании участвовали 5,7 тысяч добровольцев старше 55 лет. Ученые собрали данные об их занятости, уровне социальной активности, а также провели опрос для выявления симптомов депрессии. Эксперты также брали во внимание гендер, точный возраст, семейное положение, наличие детей, место проживания, религию и уровень дохода.

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Результаты показали, что пожилые люди, работающее более 35 часов в неделю, наиболее подвержены депрессии. Однако отсутствие работы тоже плохо сказывается на ментальном здоровье и часто становится причиной стресса и различных психических расстройств. Это связано с тем, что социальное взаимодействие способствует благополучию пожилых.

Ранее стало известно, что экстракт какао может улучшить мышление и память пожилых людей.

Анна Морозова