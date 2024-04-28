Найдена новая движущая сила старения и способ борьбы с ней

Ключевая характеристика старения — выраженное нарушение метаболизма. В новом исследовании, используя данные экспериментов на человеческой и мышиной жировой ткани. Они показали, что с возрастом в образцах увеличивалась концентрация антител IgG. Их накопление у людей начиналось уже в очень молодом возрасте.