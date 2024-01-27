Найдена молекула-защитник сосудов при диабете 2-го типа

Атеросклероз сопровождается отложением холестерина и жиров в артериях, что приводит к образованию бляшек, ухудшающих кровоток и увеличивающих риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний.

В новом исследовании приняли участие 139 пациентов с диабетом 2-го типа (48 — с сердечно-сосудистыми заболеваниями и 91 — без них) и 121 здоровый человек. У пациентов с диабетом 2-го типа и сердечно-сосудистыми заболеваниями был значительно выше уровень белка склеростина. Более активная выработка белка была связана с менее выраженным отложением кальция на стенках сосудов и воспалением — факторами риска тяжелого атеросклероза.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259599&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.