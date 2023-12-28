Найден способ уменьшить биологический возраст на 2,5 года
Люди, живущие в зеленых районах, медленнее стареют на клеточном уровне. Это показало исследование, опубликованное в журнале Science of the Total Environment.
Люди, живущие в зеленых районах, медленнее стареют на клеточном уровне. Это показало исследование, опубликованное в журнале Science of the Total Environment.
Ученые проанализировали данные почти восьми тысяч американцев. Они обнаружили, что те, кто живут в районах, где больше парков, садов, деревьев и другой растительности, имеют более длинные теломеры — повторяющиеся участки ДНК, расположенные на концах каждой из 46 хромосом человека. Они предотвращают повреждение ДНК при делении клеток, при этом становясь короче с каждым делением. Поэтому длина теломер может служить для оценки биологического возраста.
Кроме того, наличие растительности в районе способствует физической активности, более частому общению и снижению уровня преступности.
Интересно, что в этом исследовании благотворное влияние зеленых насаждений на теломеры не зависело от расы, экономического статуса, курения или количества потребляемого алкоголя. Однако преимущества природы имеют ограничения: когда авторы учли такие факторы риска, как загрязнение воздуха, положительное влияние зеленых насаждений исчезло. Также существовало расовое неравенство: белые люди неиспаноязычного происхождения жили в самых зеленых районах. Кроме того, женщины получали меньше пользы от зелени: вероятно, это связано с другими факторами риска заболеваний или повышенным социальным стрессом.