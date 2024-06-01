Найден способ удешевить производство литий-ионных аккумуляторов

«В рамках выполнения Единого отраслевого тематического плана (ЕОТП) госкорпорации “Росатом” ученые химико-технологического кластера научного дивизиона разработали технологию по извлечению карбоната лития, сульфата кобальта и никеля из отработанных литий-ионных аккумуляторов. На созданной опытной установке им удалось получить партию товарной продукции батарейного качества. Полученные технологические решения готовы к внедрению в промышленном масштабе», — говорится в сообщении.
Специалисты химико-технологического кластера (ХТК) разработали технологию извлечения карбоната лития из отработанных литий-ионных аккумуляторов и подтвердили в лаборатории ее эффективность. Чистота химического материала составила 99,5%, что соответствует современным аккумуляторам.
Более сложной задачей стало получение высокочистых кобальта и никеля из растворов отработанных аккумуляторов. Для получения конечного продукта ученые собрали и ввели в эксплуатацию специальное экстракционное оборудование, содержащее 88 ступеней очистки металлов. На нем специалисты смогли получить образцы нужных особо чистых солей цветных металлов. Характеристики продуктов полностью соответствуют рыночным требованиям.
По словам начальника лаборатории ХТК Ольги Юрасовой, аппаратурное оснащение технологической лаборатории также позволяет проводить научные исследования по извлечению и разделению близких по свойствам элементов в интересах внешних заказчиков.