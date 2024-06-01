Найден способ удешевить производство литий-ионных аккумуляторов

«В рамках выполнения Единого отраслевого тематического плана (ЕОТП) госкорпорации “Росатом” ученые химико-технологического кластера научного дивизиона разработали технологию по извлечению карбоната лития, сульфата кобальта и никеля из отработанных литий-ионных аккумуляторов. На созданной опытной установке им удалось получить партию товарной продукции батарейного качества. Полученные технологические решения готовы к внедрению в промышленном масштабе», — говорится в сообщении.