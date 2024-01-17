Найден способ решить проблему светового загрязнения городов с помощью спутников

Специалисты воспользовались возможностями мультиспектральных камер орбитального аппарата SDGSAT-1, которые позволяют быстро распознавать различные источники освещения.

Ученые опробовали метод на улицах и площадях Пекина, протестировав изображения ночного мегаполиса из космоса. Анализ показал, что аппаратура SDGSAT-1 распознает искусственные источники света с точностью 92%, а светодиодные уличные фонари — основной источник вредного синего света — с точностью до 95%.

Предыдущие исследования показали, что избыточное излучение в синем спектре оказывает негативное действие на сетчатку глаза человека.

Изучение спутниковых снимков продемонстрировало, как уровень светового загрязнения варьируется в различных районах столицы Китая. Ученые выявили статистически значимые различия между классами дорог и типами уличных фонарей.

По словам исследователей, применение спутников позволит оптимизировать освещение городских улиц в темное время суток.