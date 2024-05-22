Найден способ повысить ударопрочность нержавеющей стали

По ее словам, такая комбинированная обработка дает покрытие достаточной толщины, высокой адгезионной прочности и заданного состава. Кроме этого, повышается откольная прочность нержавеющей стали за счет большого количества так называемых двойников — механизмов пластической деформации, характерных для ударного нагружения. Лазерная обработка поверхностного слоя покрытия стала приводить, с одной стороны, к увеличению размера таких двойников, с другой — к уменьшению их количества. Таким образом повышается скорость удара и соответственно — твердость стали, что может быть полезно во многих областях.