Найден способ повысить ударопрочность нержавеющей стали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Физики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и Института проблем машиноведения РАН нашли способ повышения ударопрочности нержавеющей стали за счет комбинированной обработки металла. Об этом сообщили в пресс-службе СПбГУ.
«Мы доказали перспективность комбинированной обработки материала, то есть одновременное нанесение газодинамическим методом покрытия и его лазерной обработки. Как показали наши эксперименты, данная обработка немного увеличивает откольную прочность стали, то есть способность материала сопротивляться образованию отколов. Метод можно считать перспективным, так как даже незначительное повышение ударостойкости позволяет улучшить характеристики», — привели в пресс-службе слова автора исследования, ведущего научного сотрудника СПбГУ и ИПМаш РАН Светланы Атрошенко.
По ее словам, такая комбинированная обработка дает покрытие достаточной толщины, высокой адгезионной прочности и заданного состава. Кроме этого, повышается откольная прочность нержавеющей стали за счет большого количества так называемых двойников — механизмов пластической деформации, характерных для ударного нагружения. Лазерная обработка поверхностного слоя покрытия стала приводить, с одной стороны, к увеличению размера таких двойников, с другой — к уменьшению их количества. Таким образом повышается скорость удара и соответственно — твердость стали, что может быть полезно во многих областях.
Как отметили в пресс-службе, сегодня нержавеющая сталь применяется во всех областях, где требуется высокая прочность при воздействии высоких температур или в агрессивных условиях, — при строительстве реактивных двигателей и электростанций, в производстве клапанов гидравлических прессов, турбинных лопаток, в архитектуре и многом другом. Поэтому увеличение прочности данного материала является одной из ключевых задач.