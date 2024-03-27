Найден способ на 10% повысить эффективность шумоподавления в авиадвигателе

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали конструкцию для авиадвигателя, которая повышает на 10% эффективность поглощения издаваемого им шума. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Система снижения авиационного шума, разработанная авторами, представляет собой конструкцию из ячеек разной высоты. Такой материал может использоваться для обшивки каналов двигателя. В отличие от используемых сегодня для этих целей перфорированных панелей с наполнителем разработка справляется с задачей лучше за счет особенностей строения ячеек и их расположения.
«Ячейки в нем [в наполнителе конструкции] расположены по спиральной схеме и обладают различным объемом и высотой, что позволяет увеличивать потери звуковой энергии сразу на нескольких частотах», — уточнил научный руководитель проекта, доцент кафедры «Механика композиционных материалов и конструкций» ПНИПУ Павел Писарев, которого цитирует пресс-служба университета.
Авторы протестировали эффективность поглощения конструкцией шума на уровне 130 дБ, соответствующего уровню шума авиационного двигателя.
«Полученные результаты подтвердили акустическую эффективность разработанной разновысотной звукопоглощающей конструкции. По сравнению с классической равномерной звукопоглощающей конструкцией диапазон рабочих частот нашей разработки выше на 50%, и на 10% стало эффективнее поглощение шума», — пояснила младший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории пространственно-армированных композиционных материалов кафедры «Механика композиционных материалов и конструкций» ПНИПУ Карина Ахунзянова, чьи слова приводятся в сообщении.