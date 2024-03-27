Найден способ на 10% повысить эффективность шумоподавления в авиадвигателе

Система снижения авиационного шума, разработанная авторами, представляет собой конструкцию из ячеек разной высоты. Такой материал может использоваться для обшивки каналов двигателя. В отличие от используемых сегодня для этих целей перфорированных панелей с наполнителем разработка справляется с задачей лучше за счет особенностей строения ячеек и их расположения.