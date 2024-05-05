Найден способ лечения опасной для жизни черной плесени

Мукормикоз, также известный как черная плесень, — опасная для жизни грибковая инфекция, которая вызывает воспаление тканей вокруг глаз, гнойные выделения из носа, боль, лихорадку. Обычно болезнь поражает людей с иммунодефицитом. Распространенность инфекции выросла во время пандемии COVID-19.