Найден способ добычи серебра из хлопковых отходов

«Наш метод не только позволяет отходам хлопкоочистительной машины действовать как химический агент для производства наночастиц серебра, что делает его экономически эффективным и экологически чистым, но также позволяет внедрять наночастицы в матрицу отходов хлопкоочистительной машины. Встраивая их в отходы хлопкоочистительной машины, эти материалы приобретают противомикробные свойства», — отметил один из авторов исследования Сунгхён Нам.