Найден простой способ оценить тяжесть храпа

Предыдущие исследования показали, что изменения в обмене веществ у людей с апноэ можно определить по крови или моче. В новой работе ученые выявили отличия в составе пота у людей с разными степенями тяжести этого заболевания. Полученные данные были использованы, чтобы оценить, сколько раз за ночь насыщение кислородом снижалось более чем на 3%. Также ученые показали, что при апноэ у человека ухудшается выработка энергии в клетках и увеличивается окислительный стресс — степень повреждения клеток активными формами кислорода.