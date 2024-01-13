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18:45 (мск), источник: Life.ru

Найден простой лайфхак, как собрать опавшие с ёлки иголки без пылесоса

Опавшие с новогодней ёлки иголки проще собрать роликом с клейкой лентой. При этом использовать пылесос нельзя, потому что колючки забьют шланг и сломают технику. Об этом заявил эксперт по строительным материалам Фёдор Васильев.

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Источник: Freepik

«С пола хвою лучше всего убирать простым веником, а если предстоит очистить ковёр или мебель с тканевой обивкой, идеально подойдёт ролик с клейкой лентой, скотч или специальная жёсткая щётка для ворса», — отметил он в беседе с NEWS.ru, добавив, что с пятнами от смолы справится спирт или антисептик на его основе.

Васильев не советует ставить ёлку на ковёр, поскольку иголки забиваются между ворсинками. А чтобы хвоя не начала осыпаться раньше положенного, новогоднее дерево лучше разместить подальше от батарей и тёплых полов. Более того, в тепле ель ещё и активнее выделяет смолу. Живое дерево лучше поставить на полиэтиленовую подстилку — так убирать сухую хвою гораздо проще. Кроме того, от ёлки получится быстрее избавиться: достаточно завернуть её в пленку и обмотать скотчем.

Кстати, можно воспользоваться сразу несколькими способами для безопасной утилизации новогодних ёлок. Подробнее о них ранее рассказали в «Роскачестве».

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