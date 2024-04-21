Найден оптимальный режим для «сжигания» жира на тренировке

Такие рекомендации по итогам проведенного ими исследования дают ученые из Университета Гранады (Испания). Статья опубликована в Journal of the International Society of Sports Nutrition.
Исследователи провели эксперимент с участием 15 мужчин, средний возраст которых составил 32 года. Каждый из участников четыре раза за неделю провел тестовую тренировку на велоэргометре. При этом каждый раз участники тренировались при разных условиях — либо в восемь часов утра, либо в пять часов дня, выпивая за полчаса до тренировки либо крепкий кофе (из расчета 3 миллиграмма кофеина на килограмм веса), либо плацебо.
В результате расчеты показали, что в условиях, когда за полчаса до аэробной физической нагрузки, вне зависимости от времени суток, участники выпивали натощак крепкий кофе, у них наблюдался максимальный уровень окисления жировой ткани, то есть «сжигания» запасенного жира в качестве источника энергии. Однако, как выяснили исследователи, у этого процесса существуют суточные колебания, и если тренировку провести не утром, а в пять часов дня, то результаты будут еще лучше.
Таким образом, сделали вывод ученые, оптимальным сценарием для тех, кто хочет «сжечь» побольше жира во время физической нагрузки, является дневная тренировка, за полчаса до которой нужно выпить чашку крепкого кофе.