Найден оптимальный режим для «сжигания» жира на тренировке

В результате расчеты показали, что в условиях, когда за полчаса до аэробной физической нагрузки, вне зависимости от времени суток, участники выпивали натощак крепкий кофе, у них наблюдался максимальный уровень окисления жировой ткани, то есть «сжигания» запасенного жира в качестве источника энергии. Однако, как выяснили исследователи, у этого процесса существуют суточные колебания, и если тренировку провести не утром, а в пять часов дня, то результаты будут еще лучше.