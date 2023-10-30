Найден новый метод диагностики биполярного расстройства

Ученые из Кембриджского университета в Великобритании разработали тест, при помощи которого в сочетании с другими современными диагностическими инструментами можно определить у человека биполярное расстройство. Результаты работы опубликованы в JAMA Psychiatry.

Биполярное расстройство (БАР) — это хроническое заболевание психики, характеризующееся частой смен фаз настроения от мании, сопровождающейся повышенным уровнем энергии, до депрессии. Оно обычно проявляется в возрасте 20−30 лет и не зависит от внешних факторов.

Трудности выявления заболевания заключаются в том, что пациенты обычно обращаются за помощью во время депрессивной фазы, умалчивая о маниакальной. Поэтому человеку могут поставить неправильный диагноз, то есть депрессивное расстройство, и назначить некорректное лечение.

Поэтому ученые из Кембриджа стремились создать инструмент, способный обнаружить БАР с высокой точностью. Для этого было проведено исследование, в котором участников с симптомами депрессии попросили пройти опрос о психическом состоянии. Затем у них взяли анализы крови. Эксперты проанализировали образцы более, чем на 600 метаболитов, из которых определили 17 биомаркеров биполярного расстройства.

Таким образом ученые обнаружили, что отслеживание ряда биомаркеров в ходе анализа крови позволит быстро и точно диагностировать БАР. Новый метод способен выявлять до 30% пациентов с биполярным расстройством, а в сочетании с психиатрической оценкой значительно повышает уровень правильной постановки заболевания.

Ученые уверены, что такой анализ крови может способствовать разработке новых препаратов для терапии биполярного расстройства. Он также упростит работу врачей и поможет назначить более качественное лечение.

Психические расстройства можно выявить не только при помощи анализа крови. Российские ученые определили депрессию при помощи МРТ.

Анна Морозова