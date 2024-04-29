Найден быстрый способ взбодриться и улучшить работу мозга

В исследовании приняли участие 26 здоровых молодых людей. Они выполнили два задания. Для оценки исполнительной функции мозга (отвечает за мышление и планирование) их попросили определить, отличается ли на слух один звук от другого (между ними было два других звука). Для оценки эмоционального состояния они должны были определить пол человека, который говорил нейтральным, либо недовольным голосом.