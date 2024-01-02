Наводим чистоту. Почему новогодние каникулы лучшее время для пилингов

Пилинг и чистка лица — одни из самых востребованных косметологических процедур. Они — наши союзники в уходе за кожей, помогающие сохранить ее здоровье и красоту. Подробнее об этих процедурах и особенностях подготовки и восстановления кожи после них aif.ru рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог Оксана Баланова.

Спрятаться от солнца

Эти процедуры повышают чувствительность кожи к ультрафиолету. Впрочем, технологии не стоят на месте, и уже появился ряд пилингов, которые можно применять круглый год без боязни покрыться некрасивыми пигментными пятнами.

Среди таких процедур — прежде всего, пилинги: с миндальной, феруловой, яблочной кислотами, а также на основе полигидроксикислот — лактобионовой и глюконолактоновой.

Так почему же косметологи и пациенты все равно с нетерпением ждут осень и зиму, чтобы заняться чисткой лица? Да потому что самые «хитовые» и эффективные пилинги все-таки требуют защиты кожи от ультрафиолета.

Хит осенне-зимнего сезона — желтый пилинг — в своей основе содержит ретиноевую или ретиноловую кислоту (производные витамина А). Эта процедура очень эффективна для омоложения, но при этом вызывает фотосенсибилизацию (повышенную чувствительность к солнечным лучам), следовательно, может привести к гиперпигментации и дерматиту при нахождении на солнце после процедуры. Зимой и осенью активность солнца намного меньше, чем в теплые периоды года, поэтому желтые пилинги бьют рекорды по популярности именно зимой.

Впрочем, делать пилинг в сильные морозы — тоже не вариант. «Если температура на улице опускается ниже 15 градусов, то с процедурой лучше повременить. Агрессивные холода могут существенно разрушить и без того чувствительный кожный барьер, и вместо ожидаемого результата мы получим нежелательные явления в виде дерматита», — предупреждает эксперт.

В чем преимущество желтого пилинга

Востребованность желтых пилингов обусловлена их способностью оказывать мощное антивозрастное действие. Ретиноевая кислота заставляет фибробласты (главные клетки-строители коллагена) активно делиться, что способствует выраженному уплотнению кожи и появлению лифтинг-эффекта. Также эти пилинги хороши для обладателей жирной, проблемной кожи: они уменьшают блеск, выравнивают цвет лица, способствуют сужению пор и снижают выраженность акне.

Ретиноевые пилинги — более сильные — делают разово, а ретиноловые — курсом. Это связано с силой воздействия активных компонентов в их составе. Поэтому в выборе конкретной процедуры нужно довериться специалисту — грамотный врач-косметолог определит, что будет лучше именно для вашей кожи.

Также в осенне-зимний период хороши пилинги Джесснера, мультикислотные пилинги и пилинги на основе ТСА (трихлоруксусной кислоты).

До и после процедуры

Для получения максимального эффекта от процедуры кожу нужно правильно подготовить. Для этого в течение двух недель до пилинга рекомендуется умываться средствами с AHA-кислотами. После процедуры коже нужно время на восстановление, и в этот период очень важно уделить внимание специальному уходу.

«Часто пациенты отмахиваются от рекомендаций косметолога: и вместо специальных постпилинговых кремов с липидами и церамидами покупают аптечные кремы с окклюзионными и противовоспалительными свойствами, чтобы как можно скорее залечить повреждения кожи и начать хорошо выглядеть. Такое желание вполне понятно, и все же это большая ошибка, — предупреждает эксперт. — Во-первых, эти средства на коже создают эффект парника, а во-вторых, уменьшение воспаления сразу после процедуры сводит на нет все усилия косметолога. Клетки кожи должны успеть обработать полученный в результате процедуры сигнал, и тогда мы получим эффект, ради которого проводили пилинг. Поэтому пренебрегать рекомендациями врача не стоит».

И еще один важный момент озвучила эксперт: несмотря на отсутствие яркого солнца зимой, нужно обязательно использовать средства с SPF-защитой. Причем прошлогодние баночки лучше выбросить, так как через шесть месяцев после вскрытия активные компоненты крема окисляются и могут спровоцировать пигментацию и раздражение. Более развернутые рекомендации по уходу косметологи обязательно озвучивают во время приема.

А что насчет чисток?

Их можно делать в любое время года. Правильное выполнение чистки и соблюдение рекомендаций косметолога позволяют получить максимальный результат и быструю реабилитацию после процедуры.