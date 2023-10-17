Навести марафет. Эксперт рассказала, как поднять цену за съемное жилье

При должной подготовке даже совсем не новой квартиры можно поднять стоимость сделки с ней на 40%. Причем касается это как купли-продажи, так и аренды. Подробности aif.ru рассказала практикующий риелтор Наталья Перескокова.

Поскольку сложно предугадать, какие интерьерные вкусы будут у потенциальных арендаторов, эксперт предлагает воспользоваться несколькими лайфхаками. Первый — это предпродажная подготовка. Она позволит привести квартиру в порядок, сделав интерьер максимально нейтральным и похожим на номер в уютном отеле. В рамках предпродажной подготовки можно провести недорогой косметический ремонт: выкрасить стены в нейтральные пастельные тона, побелить или натянуть потолок, починить сломанное, заменить пришедшее в негодность.

Далее рекомендуется провести уборку, и лучше сделать это силами профессиональных клинеров. У них есть средства и оборудование, с помощью которых можно в разы улучшить внешний вид мягкой мебели, кафельной плитки и швов на ней, бытовой техники и других поверхностей.

Следующим шагом Наталья Перескокова называет «обезличивание» квартиры. Арендатор или покупатель будет гораздо лучше воспринимать помещение, если в нем не будет чужих вещей, характеризующих владельца. Поэтому ни к чему оставлять семейные фото, иконы, магнитики с путешествий, тюбики с лекарствами и прочее.

Чтобы визуально расширить пространство, достаточно убрать некоторые предметы мебели либо переставить их. Для гармоничного дополнения интерьера можно добавить цветы или другие уместные аксессуары. После этого можно приступать к фотосъемке объекта и размещению его на порталах объявлений.

Предпродажную подготовку можно провести самому, и она не потребует больших вложений. Но есть и второй лайфхак — это хоумстейджинг. Профессиональный хоумстейджер осматривает квартиру или дом, оценивает, что нужно изменить, чтобы выгодно подать объект человеку, и воплощает это в жизнь. Идея в том, чтобы каждый покупатель или арендатор ощутил себя как дома и захотел остаться.