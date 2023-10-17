Навести марафет. Эксперт рассказала, как поднять цену за съемное жилье
Метод работает, даже если жилье совсем не новое.
Метод работает, даже если жилье совсем не новое.
При должной подготовке даже совсем не новой квартиры можно поднять стоимость сделки с ней на 40%. Причем касается это как купли-продажи, так и аренды. Подробности aif.ru рассказала практикующий риелтор Наталья Перескокова.
Поскольку сложно предугадать, какие интерьерные вкусы будут у потенциальных арендаторов, эксперт предлагает воспользоваться несколькими лайфхаками. Первый — это предпродажная подготовка. Она позволит привести квартиру в порядок, сделав интерьер максимально нейтральным и похожим на номер в уютном отеле. В рамках предпродажной подготовки можно провести недорогой косметический ремонт: выкрасить стены в нейтральные пастельные тона, побелить или натянуть потолок, починить сломанное, заменить пришедшее в негодность.
Далее рекомендуется провести уборку, и лучше сделать это силами профессиональных клинеров. У них есть средства и оборудование, с помощью которых можно в разы улучшить внешний вид мягкой мебели, кафельной плитки и швов на ней, бытовой техники и других поверхностей.
Следующим шагом Наталья Перескокова называет «обезличивание» квартиры. Арендатор или покупатель будет гораздо лучше воспринимать помещение, если в нем не будет чужих вещей, характеризующих владельца. Поэтому ни к чему оставлять семейные фото, иконы, магнитики с путешествий, тюбики с лекарствами и прочее.
Чтобы визуально расширить пространство, достаточно убрать некоторые предметы мебели либо переставить их. Для гармоничного дополнения интерьера можно добавить цветы или другие уместные аксессуары. После этого можно приступать к фотосъемке объекта и размещению его на порталах объявлений.
Предпродажную подготовку можно провести самому, и она не потребует больших вложений. Но есть и второй лайфхак — это хоумстейджинг. Профессиональный хоумстейджер осматривает квартиру или дом, оценивает, что нужно изменить, чтобы выгодно подать объект человеку, и воплощает это в жизнь. Идея в том, чтобы каждый покупатель или арендатор ощутил себя как дома и захотел остаться.
«Затраты на хоумстейджера невелики, но они себя действительно окупают. Даже если речь идет о квартирах с очень устаревшим ремонтом. К примеру, один из наших клиентов не мог сдать квартиру в Москве за 50 тысяч рублей в месяц. После того, как на объекте поработал специалист и предложил несколько простых действий, мы подняли цену до 80 тысяч рублей и сдали в аренду с первого же показа», — резюмировала эксперт.