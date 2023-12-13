Наумов день. Что можно и чего нельзя делать 14 декабря 2023 года
14 декабря 2023 года Церковь чествует святого Наума.
14 декабря 2023 года Церковь чествует святого Наума.
14 декабря 2023 года вспоминают одного из 12 малых пророков — святого Наума. Он входит в число 12 малых пророков — так именуют ветхозаветных авторов книг пророчеств. Малыми они названы потому, что объем этих книг меньше тех, что написаны четырьмя великими пророками — Исайей, Иеремией, Иезекиилем и Даниилом.
Наум жил в
На Руси пророк Наум стал прочно ассоциироваться с умом и учением — это произошло из-за созвучия имени, сохранилась и поговорка: «Придет Наум — наведет на ум». Поэтому этот день еще именовали Наумом Грамотником и считали его самым благоприятным, чтобы отдавать детей в учение.
— Так как день считался благоприятным для начала обучения, раньше традиционно дарили подарки учителям (одаривали чем-то съедобным, например, караваем). А еще Науму молятся о хороших оценках и старательному отношению к учебе.
— Хороший день для различных начинаний — дело, начатое сегодня, будет успешным.
— Нельзя, чтобы книги лежали на столе, а не стояли на полке.
— Нельзя оставлять учебник в открытом виде.
— Во время приготовления домашнего задания нельзя есть.