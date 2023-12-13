Наумов день. Что можно и чего нельзя делать 14 декабря 2023 года

14 декабря 2023 года вспоминают одного из 12 малых пророков — святого Наума. Он входит в число 12 малых пророков — так именуют ветхозаветных авторов книг пророчеств. Малыми они названы потому, что объем этих книг меньше тех, что написаны четырьмя великими пророками — Исайей, Иеремией, Иезекиилем и Даниилом.

Кем был пророк Наум?

Наум жил в VI—V вв. еках до нашей эры в Израиле. Никаких биографических данных о пророке не сохранилось. ОН входит в число 12 малых пророков — так именуют ветхозаветных авторов книг пророчеств. Его книга представляет интерес не только с точки зрения религии, но и истории, так как содержит сведения о политическом и нравственном состоянии Израиля, также в ней есть сведения из истории Ассирии. Малыми они названы потому, что объем этих книг меньше тех, что написаны четырьмя великими пророками — Исайей, Иеремией, Иезекиилем и Даниилом.

На Руси пророк Наум стал прочно ассоциироваться с умом и учением — это произошло из-за созвучия имени, сохранилась и поговорка: «Придет Наум — наведет на ум». Поэтому этот день еще именовали Наумом Грамотником и считали его самым благоприятным, чтобы отдавать детей в учение.

Что можно делать 14 декабря 2023 года?

— Так как день считался благоприятным для начала обучения, раньше традиционно дарили подарки учителям (одаривали чем-то съедобным, например, караваем). А еще Науму молятся о хороших оценках и старательному отношению к учебе.

— Хороший день для различных начинаний — дело, начатое сегодня, будет успешным.

Чего нельзя делать 14 декабря 2023 года?

— Нельзя, чтобы книги лежали на столе, а не стояли на полке.

— Нельзя оставлять учебник в открытом виде.

— Во время приготовления домашнего задания нельзя есть.