Наука на ПМЭФ. Что обсудят молодые учёные на питерском форуме?

На Международном молодёжном экономическом форуме (Молодёжном дне ПМЭФ) пройдут панельные дискуссии, организованные под эгидой Координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию.
Сотрудничество в формате БРИКС
Сессия «Международное измерение Десятилетия науки и технологий: сотрудничество в формате БРИКС» (8 июня, 10:00 — 11:15, конференц-зал F 21) будет посвящена форматам и механизмам укрепления научного взаимодействия в рамках БРИКС с учётом опыта работы в рамках Десятилетия науки и технологий.
Страны-участницы международного альянса активно развивают инструменты поддержки молодых исследователей и их взаимодействия друг с другом и с индустрией. Участники сессии обсудят, какие инициативы Десятилетия науки и технологий и общие исследовательские задачи могли бы объединить научную молодёжь стран БРИКС, а также возможность формирования на уровне БРИКС сообщества молодых учёных и инноваторов.
Модератором сессии выступит председатель Координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, руководитель Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ «Курчатовский институт» Никита Марченков.
В дискуссии примут участие заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский, заместитель исполнительного директора Аналитического центра МНиОП Екатерина Хлунова, профессор Шанхайского института перспективных исследований Тао Хе, доцент Байкальской школы БРИКС ИРНИТУ Мохсен Абдоллазаде Агболлаг, научный куратор экспозиции «Десятилетие науки и технологий» на выставке «Россия» ВДНХ Константин Фурсов и другие.
Взгляд в будущее
Участники сессии «Завтрашний день: на чём и над чем будут работать учёные?» (8 июня,
Модератором сессии выступит директор АНО «Центр развития научных и образовательных инициатив», соавтор проекта «НАША ЛАБА», член Координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию Ольга Тарасова.
В дискуссии примут участие председатель Координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, руководитель Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ «Курчатовский институт» Никита Марченков, заместитель директора по научной работе Иркутского института химии им. А. Е. Фаворского Сибирского отделения Российской академии наук, член Координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию Сергей Адонин, руководитель группы генной иммуноонкотерапии Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова Российской академии наук Ирина Алексеенко, ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина, профессор Сколковского института науки и технологий Павлос Лагудакис и другие.
«Наука в лицах»
Фотовыставка «Наука в лицах» откроется 6 июня в КВЦ «Экспофорум» (уличная экспозиция, Пассаж, вход 8−9).
Как за четыре года сделать машину для президента? Как научить нейросеть рисовать? Можно ли вырастить щитовидную железу из клетки и когда появится «магазин органов»? Как вылечить от рака миллионы людей? Как сделать жизнь людей комфортнее и безопаснее при помощи полимеров? Когда нейрочипы победят болезнь Альцгеймера? Ответы на эти и другие вопросы дают герои выставки «Наука в лицах» — учёные, инженеры, изобретатели, чьи открытия способны перевернуть мир.
Выставку откроют помощник президента Андрей Фурсенко, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский.
В июне «Наука в лицах» будет показана посетителям Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. В течение года она разместится ещё на нескольких площадках в Москве и других регионах страны.
«Наибольшее внимание посетителей Международной выставки-форума “Россия” привлекли высокотехнологичные разработки российских компаний, достижения в области науки и цифровизации. Эти павильоны стали самыми посещаемыми, а в целом количество посетителей выставки уже превысило 13 миллионов человек. Но важно также подчеркнуть, что за каждым достижением стоит человек, и выставка “Наука в лицах” покажет тех, чей талант, профессионализм и жажда познания сделали эти достижения возможными. Наши герои — это настоящие инноваторы, которые двигают вперёд науку и технологии, обеспечивая технологическое лидерство нашей страны», — отметил заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский.