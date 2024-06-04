Наука на ПМЭФ. Что обсудят молодые учёные на питерском форуме?

В дискуссии примут участие председатель Координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, руководитель Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ «Курчатовский институт» Никита Марченков, заместитель директора по научной работе Иркутского института химии им. А. Е. Фаворского Сибирского отделения Российской академии наук, член Координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию Сергей Адонин, руководитель группы генной иммуноонкотерапии Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова Российской академии наук Ирина Алексеенко, ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина, профессор Сколковского института науки и технологий Павлос Лагудакис и другие.