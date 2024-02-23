Nature: змееобразная структура в Млечном Пути находится в движении

Волна Рэдклиффа — таинственная волнообразная газовая структура длиной в 9000 световых лет, проходящая через диск нашей галактики, была обнаружена учеными всего три года назад. По словам экспертов, она сама по себе удивительна и загадочна, но теперь преподнесла еще один сюрприз. В новом исследовании астрофизики из Гарвардского университета (США) и Института внеземной физики Макса Планка (Германия) обнаружили, что эта космическая волна медленно движется, «извиваясь, как гигантская змея, посреди Млечного Пути». Команда описала свои наблюдения и выводы в журнале Nature.
В 2020 году международная группа астрономов объявила об открытии крупнейшей газовой структуры из известных на сегодня в Млечном Пути. Она была названа волной Рэдклиффа, и неожиданно для ученых оказалась очень близко к нашей Солнечной системе, всего в 400 световых годах от Солнца. Каким образом появилась эта волна звездообразующего газа, до сих по неизвестно, хотя есть гипотезы. Например, специалисты предполагают, что она сформировалась в результате столкновения Млечного Пути с галактикой поменьше.
Исследователи получали данные от космического телескопа Gaia, который занимается масштабной «переписью» более миллиарда звезд в Млечном Пути и за его пределами, а еще составляет трехмерную карту нашей галактики. Также Gaia собирает информацию о температуре, яркости, составе, направлении и скорости движения звезд. Ранее это помогло найти саму волну Рэдклиффа.
С появлением новых данных астрономам удалось составить 3D-карту структуры и изучить ее более детально. Внутри волны Рэдклиффа взаимодействуют области звездообразования, поэтому есть множество молодых звезд, которые только формируются из газа и пыли этой структуры. Когда Gaia предоставила дополнительную информацию, авторы смогли определить положение и движение этих скоплений звезд.
«Используя движение молодых звезд, рожденных в газовых облаках вдоль волны Рэдклиффа, мы можем проследить движение их природного газа, чтобы показать, что волна Рэдклиффа действительно постоянно колеблется».
По выводам исследователей, эта структура не только волнообразная по форме, но она еще двигается подобно волне или «извивается», как змея. И ее движение — не просто вращение вокруг центра галактики, она колеблется как периодическая бегущая волна (в математике это периодическая функция пространства и времени, которая движется с постоянной скоростью). Расчеты показали, что колебания могут создаваться под влиянием гравитации от обычной материи галактики.
У астрофизиков еще остается много вопросов, связанных с волной, которая куда-то перемещается совсем рядом с нами. И, по словам ученых, они вскоре рассчитывают найти еще больше таких волнообразных структур, возможно, не только в Млечном Пути, но и других галактиках. А также выяснить, почему они появились.