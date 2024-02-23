Nature: змееобразная структура в Млечном Пути находится в движении

Волна Рэдклиффа — таинственная волнообразная газовая структура длиной в 9000 световых лет, проходящая через диск нашей галактики, была обнаружена учеными всего три года назад. По словам экспертов, она сама по себе удивительна и загадочна, но теперь преподнесла еще один сюрприз. В новом исследовании астрофизики из Гарвардского университета (США) и Института внеземной физики Макса Планка (Германия) обнаружили, что эта космическая волна медленно движется, «извиваясь, как гигантская змея, посреди Млечного Пути». Команда описала свои наблюдения и выводы в журнале Nature.