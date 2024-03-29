Nature: ученые впервые полностью расшифровали геном сахарного тростника

Как объясняют исследователи, геном тростника настолько плохо поддавался расшифровке из-за того, что он очень большой, и потому, что он содержит больше копий хромосом, чем обычно. Для сравнения, геном тростника состоит из примерно 10 миллиардов пар оснований, строительных блоков ДНК, в то время, как у человеческого генома их примерно 3 миллиарда.