Nature: ученые впервые полностью расшифровали геном сахарного тростника

Из сахарного тростника, самой урожайной культуры в мире, делают 80% сахара на планете, а также биотопливо. Но у этого растения настолько сложная генетика, что сделать полную расшифровку его генома до сих пор не удавалось.
Большой международной команде ученых, статья которых опубликована в журнале Nature, благодаря применению новых современных технологий, впервые удалось решить эту задачу и полностью расшифровать геном сахарного тростника.
Как объясняют исследователи, геном тростника настолько плохо поддавался расшифровке из-за того, что он очень большой, и потому, что он содержит больше копий хромосом, чем обычно. Для сравнения, геном тростника состоит из примерно 10 миллиардов пар оснований, строительных блоков ДНК, в то время, как у человеческого генома их примерно 3 миллиарда.
Теперь у ученых появилась возможность определить, где находятся гены, отвечающие за устойчивость сахарного тростника к бурой ржавчине — грибковому заболеванию, снижающему урожайность и приносящему огромные убытки.
Оказалось, что среди сотен тысяч генов в геноме присутствует всего два гена, которые, работая вместе, защищают растение от патогена, вызывающего бурую ржавчину. Кроме того, исследователи выявили гены, отвечающие за выработку сахара.
Знание генетического кода тростника и понимание, как работают те или иные гены, открывает дорогу к выведению более устойчивых к болезням и более урожайных сортов, подчеркивают ученые.