Nature Neuroscience: ученые выяснили, почему старые клетки мозга погибают медленнее

Или это может означать, что старый миелин уже дисфункционален и лучше бы его там совсем не было — возможно, он изолирует клетку и лишает ее питания, как мусор, который разлагается в течение 45 дней. Нужно понимать, сохранять ли этот устойчивый миелин, как защиту, или наоборот требуется ускорить его удаление, чтобы другие клетки подключились к созданию нового.