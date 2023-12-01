Nature Microbiology: болезни зубов у современных людей появились из-за чумы
Чума серьезно изменила нас, и последствия ощутимы до сих пор, говорят ученые.
Чума серьезно изменила нас, и последствия ощутимы до сих пор, говорят ученые.
Антропологи говорят, что эпидемия бубонной чумы не прошла бесследно, и ее многовековые последствия мы можем заметить на себе. Ученые заверяют, что чума ухудшает здоровье полости рта человека столетия спустя и способствует некоторым современным случаям заболеваний десен.
Хотя в своем исследовании, опубликованном в журнале Nature Microbiology, ученые и говорят, что это пока всего лишь гипотеза, но они утверждают, что дальнейшее изучение вопроса может выявить неожиданные долгосрочные последствия инфекционных респираторных заболеваний.
Ученые из Университета штата Пенсильвания проследили за эволюцией человеческого микробиома и обнаружили поворотный переход, который совпал с пандемией Черной смерти в позднем средневековье.
Более половины этих «зубовладельцев» проживали в Лондоне, где волны бубонной чумы столетиями уносили десятки тысяч жизней.
Проанализировав зубы, исследователи выявили 954 вида микробов, которые можно поделить на два отдельных сообщества: одно было распространено до 1348 года (тогда-то в английской столице и бушевала вторая пандемия чумы), другое — после.
Бубонная чума сама по себе, конечно, не несет ответственности за все эти изменения, но, ученые настаивают, что Черная смерть — по крайней мере, один из факторов исторических изменений в микробиомах полости рта.
Есть еще как минимум один фактор — достижения в области общественной гигиены, питания и культуры, которые могли способствовать изменениям в микробиоме рта человека. Но он опять же, как ни крути, связан с бубонной чумой. Все потому, что люди, пережившие вторую пандемию, были элементарно богаче тех, кто ее не перенес. И могли позволить себе более калорийную пищу. Так что антропологи не исключают, что пандемия вызвала изменения в рационе людей, которые, в свою очередь, повлияли на состав микробиома полости рта.