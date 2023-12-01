Nature Microbiology: болезни зубов у современных людей появились из-за чумы

Антропологи говорят, что эпидемия бубонной чумы не прошла бесследно, и ее многовековые последствия мы можем заметить на себе. Ученые заверяют, что чума ухудшает здоровье полости рта человека столетия спустя и способствует некоторым современным случаям заболеваний десен.

Хотя в своем исследовании, опубликованном в журнале Nature Microbiology, ученые и говорят, что это пока всего лишь гипотеза, но они утверждают, что дальнейшее изучение вопроса может выявить неожиданные долгосрочные последствия инфекционных респираторных заболеваний.

Ученые из Университета штата Пенсильвания проследили за эволюцией человеческого микробиома и обнаружили поворотный переход, который совпал с пандемией Черной смерти в позднем средневековье.

В качестве объектов изучения они взяли древние образцы зубов 235 человек, живших в Великобритании примерно между 2200 годом до нашей эры и 1853 годом нашей эры.

Более половины этих «зубовладельцев» проживали в Лондоне, где волны бубонной чумы столетиями уносили десятки тысяч жизней.

Проанализировав зубы, исследователи выявили 954 вида микробов, которые можно поделить на два отдельных сообщества: одно было распространено до 1348 года (тогда-то в английской столице и бушевала вторая пандемия чумы), другое — после.

По своему составу эти сообщества отличались друг от друга: в современном оказалось меньше бактериального разнообразия, а доминировал род Streptococcus, то есть микробы, связанные с заболеваниями пародонта.

Бубонная чума сама по себе, конечно, не несет ответственности за все эти изменения, но, ученые настаивают, что Черная смерть — по крайней мере, один из факторов исторических изменений в микробиомах полости рта.