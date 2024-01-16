Nature: к 2100 году тысячи городов США могут стать «призраками»

К 2100 году численность населения почти половины городов США сократится до минимальных значений, в результате чего многие из них превратятся в так называемые города-призраки. Об этом пишут ученые из Иллинойсского университета в Чикаго в своем исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Как полагают авторы, к концу столетия почти половина из примерно 30 тыс. городов США столкнутся с небывалым сокращением численности жителей — эти территории рискуют потерять от 12 до 23% своего постоянного населения. Данное обстоятельство будет вызвано рядом причин, в том числе масштабными климатическими изменениями.

«Последствия массового сокращения численности населения создадут беспрецедентные проблемы. Они приведут к сбоям в работе ряда важных сфер, таких как транспорт, водоснабжение, электричество и доступ к интернету», — предупреждают исследователи.

В некоторых районах сокращение численности жителей может привести даже к закрытию продуктовых магазинов и исчезновению чистой воды.

В настоящее время в 43% городов США наблюдается сокращение численности населения. Согласно данным аналитиков, в последующие годы эта цифра будет увеличиваться. Они считают, что в зависимости от климатического сценария к 2100 году до 64% городов CША могут прийти в упадок.

Ожидается, что наибольшую депопуляцию продемонстрируют северо-восточные регионы и район Среднего Запада. Так, со значительной потерей населения рискуют столкнуться Техас и Юта, хотя в настоящее время они активно развиваются.

Исследование также показало, что к 2100 году во всем мире число 30-летних жителей в два раза превысит количество детей в возрасте до 5 лет.

Ранее Агентство ООН по делам беженцев сообщило о рекордном уровне перемещения населения в Сомали. Из-за сильной засухи и разрушительных наводнений более 1 млн человек были вынуждены покинуть свои дома и мигрировать на другие территории.