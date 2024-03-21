Nature: извержение супервулкана Тоба вынудило древних людей покинуть Африку

Не от хорошей жизни
Существует распространенная теория о том, что тысячи лет назад на территории современной Сахары текли реки и росли деревья, создавшие «зеленый коридор», через который и животные, и древние люди расселились по остальным частям света. Более сложный вопрос в том, что принудило далеких предков собрать пожитки и покинуть тот «эдем». Авторы нового исследования считают, что тот древний «исход» был вызван совсем не райскими условиями жизни.
Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature, проанализировали вулканическое стекло, найденное в Эфиопии, и выяснили, что 74 тысяч лет назад люди жили в условиях небывалой засухи. Скорее всего, она похожа на засуху, которая творится последние несколько лет на Африканском Роге, а ее называют самой серьезной за десятилетия.
Такая ситуация, считают антропологи, вынуждала людей адаптироваться и путешествовать, чтобы получать максимум из доступных ресурсов. И следовали люди не по тропам в густых зарослях, а вдоль сезонных рек и других водоемов. Соответственно, уместнее говорить не о «зеленых коридорах», а о «голубых шоссе», которые способствовали расселению из Африки в «большой мир».
Для большего понимания антропологи даже называют сезонные реки «насосами», которые «перекачивали население» по руслам от одного водоема к другому, когда один из них пересыхал.
Вулкан как катализатор миграций
В поисках ответа на вопрос, из-за чего все-таки люди массово покинули Африку 74 тысячи лет назад, антропологи добрались до археологического памятника Шинфа-Метема 1 на территории современной северо-западной Эфиопии, чтобы выяснить, как жили там люди. На месте ученые нашли каменные орудия труда, кости животных, которых употребляли в пищу люди, остатки костров, где они готовили еду, а также микроскопические осколки вулканического стекла, известного как криптотефра, которые соответствуют химическому составу лавы из супервулкана Тоба.
Извержение Тобы произошло как раз 74 тысячи лет назад и могло, по мнению исследователей, повлиять на историю человечества в целом. Например, считалось, что в результате этого появились локальные вымирания и глобальное изменение климата. В то же время другие ученые полагают, что древние люди перенесли последствия извержения относительно легко.
На Шинфа-Метема 1 антропологи собрали целую коллекцию артефактов. Например, кости и зубы показали ученым, чем питались местные обитатели. Оказалось, что они охотились на обезьян, антилоп и других млекопитающих. А когда этих ресурсы начали заканчиваться, перешли на рыбу. Нашлись тут и наконечники стрел — это самое раннее свидетельство стрельбы из лука, найденное на сегодняшний день.
Проведя анализ изотопов кислорода на зубах млекопитающих и фрагментах скорлупы страусиных яиц, найденных на этом месте, антропологи выяснили, что они соответствуют периоду высокой засушливости. И хотя жители Шинфа-Метемы 1 вряд ли входили в число мигрировавших, они продемонстрировали высокий уровень приспособляемости в трудные времена. То есть они не стали никуда переезжать, а когда кончилась дичь, научились ловить рыбу.