Nature: извержение супервулкана Тоба вынудило древних людей покинуть Африку

Существует распространенная теория о том, что тысячи лет назад на территории современной Сахары текли реки и росли деревья, создавшие «зеленый коридор», через который и животные, и древние люди расселились по остальным частям света. Более сложный вопрос в том, что принудило далеких предков собрать пожитки и покинуть тот «эдем». Авторы нового исследования считают, что тот древний «исход» был вызван совсем не райскими условиями жизни.