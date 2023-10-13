Настоять с чесноком, поджарить картошку. Как сделать ароматное масло

Аромат и вкус осени можно сохранить не только засолив огурцы или маринуя грибы. Волшебный аромат трав, лука и чеснока можно сохранить, передав их обычному растительному маслу. В рецептах иногда советуют сбрызнуть блюдо зеленым маслом или добавить ложечку чесночного масла. Или, к примеру, многим нравится острое масло, которым сбрызгивают пиццу или пасту. Все эти варианты ароматного масла можно легко сделать дома. Пока на рынках еще недорогая зелень, а урожай чеснока и лука был совсем недавно, можно потратить немного времени и наполнить масло отличным ароматом.

Зачем?

Ароматное масло пригодится на любой кухне, если вы хотя бы немного любите салаты из свежих овощей и зелени. Настоянное на зелени или перце масло приобретает не только незабываемый вкус и аромат, оно еще становится ярко-зеленым или красным и его капли могут украсить блюда. Даже простое картофельное пюре с зелеными или красными пятнами становится интереснее и аппетитнее.

«Луковое масло круто подойдет к куче всяких закусок, — говорит Владимир Чистяков, бренд-шеф ресторанов Grace Bistro, Queens, The Greeks, Rocky2, Blondie, Veter, лучший шеф-повар России 2022 года. — Если взять узбекские томаты, немного страчателлы, немного запеченного баклажана, все это полить луковым или эстрагоновым маслом… Лук соберет и усилит все вкусы, а эстрагон даст суперсладость». Можно добавлять ароматное масло к обычным макаронам с сыром — будет великолепный ужин, к тому же очень быстрый, не придется долго стоять у плиты.

Так что ароматное масло — очень нужная вещь на кухне тех людей, которые любят готовить или просто вкусно поесть.

Какое масло

Масло можно брать любое. Важно, чтобы оно было качественным и вам нравилось на вкус.

Самый распространенный вариант — оливковое. Желательно extra virgin, холодного отжима, оно самое вкусное и полезное.

Можно настаивать травы на кукурузном масле, на кунжутном. Хорошо себя показало масло виноградной косточки, лучше белое.

Можно даже делать ароматное масло на смеси растительного и топленого сливочного. Тоже получается интересно.

Что добавлять

«Можно брать практически любые ароматные травы, — советует Чистяков. — Я делаю луковое масло из зеленого лука или сибулета, оно очень хорошо подходит к куче разных закусок. Очень люблю эстрагоновое. С чесноком лучше быть аккуратным, масло, приготовленное со свежим чесноком, очень быстро портится, можно взять чесночные стрелки или запеченный чеснок, но стрелки перед приготовлением нужно бланшировать». Шеф делает мятное масло, базиликовое, смешивает различные комбинации из трав.

Кроме того, можно добавлять в ароматное масло различные пряности, острый перчик — первый кандидат. Можно также брать перец горошком, имбирь… Да вообще все, что самому нравится.

«Можно делать масло из карамеллизированного лука, — добавляет Чистяков, — только нужно его очень хорошо протомить, чтобы ушла вся влага».

Как делать

Тут все просто, Владимир Чистяков перед приготовлением масла бланширует всю зелень, потом пробивает ее в блендере вместе с маслом. После чего нужно дать смеси постоять, чтобы она расслоилась. Следующим шагом нужно процедить ее через марлю в течение нескольких часов. После чего шеф-повар рекомендует подморозить масло, чтобы отделить воду. После этого получившееся масло нужно хранить в холодильнике.

По такой же схеме можно делать масло с чесноком или луком.

Если у вас продукты, которые вы не хотите измельчать в блендере: острый перец, зерна кардамона, бадьян и прочие, то можно сделать масло другим способом.

Масло нужно нагреть до температуры 60−70 градусов на плите, положить в него перец и другие ингредиенты, прогреть все вместе в течение 3−5 минут. До кипения не доводить.

После этого нужно перелить все в чистую и сухую бутылку и оставить на несколько дней. И можно использовать.

«Можно еще в сотейнике прогреть растительное или сливочное масло, — говорит Чистяков, — а можно сделать из них смесь и ее прогреть. Добавить туда дольки свежего чеснока. Все немного прогреть. Получится масло, на котором очень круто жарить картошку».

Ароматное масло для салатов

2 стакана оливкового масла.

3 веточки розмарина.

3 зуб. Чеснока.

Орегано.

1 ч.л. смеси перцев горошком.

Шаг 1. Чеснок очистить, розмарин и орегано промыть.

Шаг 2. Разогреть в сотейнике масло до 70 градусов (примерно).

Шаг 3. Добавить в масло пряности, зелень, чеснок. Подержать 5 минут на небольшом огне. Потом выключить.

Шаг 4. Оставить смесь остывать.

Шаг 5. Пряности и зелень переложить в чистую, сухую бутылку, залить маслом.

Шаг 6. Настаивать 3−4 дня, потом можно использовать.

Масло к пицце (не острое)

1 стакан оливкового масла.

3−4 веточки тимьяна.

Несколько листьев шалфея.

1 ч.л. гранулированного чеснока.

½ ч.л. черного перца горошком.

Шаг 1. Масло нагреть до температуры 70 градусов.

Шаг 2. Зелень, пряности и чеснок положить в бутылку.

Шаг 3. Залить в бутылку теплое масло.

Шаг 4. Оставить на неделю настаиваться.

Масло для стейка

1 стакан оливкового масла.

1 ч.л. черного перца.

3 веточки розмарина.

Шаг 1. Масло нагреть до 70 градусов.

Шаг 2. Розмарин и перец обжарить на сухой сковороде, положить в бутылку.

Шаг 3. Залить пряности теплым маслом. Оставить на несколько дней.

Ароматное масло для сладостей

1 стакан масла виноградной косточки.

1 стручок ванили.

Цедра апельсина.

Несколько зерен кардамона.

Шаг 1. Масло нагреть в сотейнике, до кипения не доводить.

Шаг 2. Зерна кардамона, цедру апельсина добавить в масло.

Шаг 3. Стручок ванили раскрыть, зернышки добавить в масло, сам стручок тоже кинуть туда.

Шаг 4. Прогреть все пять минут, потом выключить, дать немного остыть.