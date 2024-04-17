Насморком по суставам. ЛОР рассказал о неожиданной опасности синусита

Если синусит у человека спровоцировали стрептококки, и если синусит затяжной и долгий, то есть уже стал хроническим (а таким он становится нередко, так как насморк недооценивается, и лечить его начинают не сразу, а только когда состояние заходит уже слишком далеко), то стрептококка в организме становится слишком много — он увеличивается в геометрической прогрессии. Естественно, на уровне полости носа ему уже не хватает места, и он начинает распространяться на другие площадки и ареалы своего обитания. И для человека это очень плохо.