Насморком по суставам. ЛОР рассказал о неожиданной опасности синусита

Зарубежные ученые провели исследование, в рамках которого определили, что перенесенный синусит через несколько лет (называется период в десятилетие) может стать причиной развития проблем с суставами, например, развивается ревматоидный артрит.
Почему же так может происходить, aif.ru рассказал к.м.н., врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории Владимир Зайцев.
Такая ситуация возможна, она становится следствием активизации в организме человека стрептококка. На первом месте увеличение стрептококковой флоры бьет по миндалинам, на втором месте по аденоидной ткани, на третьем может стать причиной воспаления пазух носа, то есть синусита.
Как правило, активизируется в носоглотке гемолитический стрептококк групп А и В. При явлениях риносинусита микрофлора может быть богатой. Высеваются на анализах разные возбудители — и стафилококки, и стрептококки, и грибки, и различные иные бактерии.
Если синусит у человека спровоцировали стрептококки, и если синусит затяжной и долгий, то есть уже стал хроническим (а таким он становится нередко, так как насморк недооценивается, и лечить его начинают не сразу, а только когда состояние заходит уже слишком далеко), то стрептококка в организме становится слишком много — он увеличивается в геометрической прогрессии. Естественно, на уровне полости носа ему уже не хватает места, и он начинает распространяться на другие площадки и ареалы своего обитания. И для человека это очень плохо.
Он может попасть в почки, приводя к сбоям в их работе, может оказаться во внутренней оболочке сердца — эндокарте — вызывая эндокардит. Но нередко в такой ситуации появляется и в суставах. Причем действует там не мгновенно, а постепенно — развивает непроходящее воспаление. И это вполне может привести к артриту.
Особенно опасно это для трудоспособных людей. Ведь они постоянно активно двигаются, решая множество повседневных задач. Даже взять банальную работу по дому — уборка, готовка, ремонты — все они непосредственно влияют на суставы, изнашивая их. А если в этих суставах уже поселился стрептококк и вызывает воспаление, то нагрузка на них падает двойная. И в итоге человек свои суставы разрушает.
Ситуацию усугубляет и тот факт, что люди не очень любят лечиться, стараясь перенести все «на ногах». Даже если появляются первые сигналы болей в суставах, они все равно стараются справиться сами с помощью мазей, растирок и таблеток, болезнь же прогрессирует, к врачу в итоге они обращаются тогда, когда уже может быть поздно.
Естественно, на этом фоне не надо недооценивать опасность «банального» насморка. Ведь известно, что он может вызывать проблемы с головным мозгом, приводить к отиту и риску глухоты, плохо влияет на работу сердца и иных систем организма. Поэтому при появлении симптомов насморка надо сразу же начинать лечение. Но важно помнить, что многие не умеют лечить насморк правильно сами — обычно действую по наитию и в результате либо недолечивают, либо наносят еще больший урон здоровью неправильными методиками. Результаты могут быть необратимыми. А еще потом вдогонку настигнет и расплата через 10 лет в виде проблем с суставами.
При подготовке материала использованы следующие источники:
Исследование