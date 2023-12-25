Насколько были богаты и кем работали родители Кевина из «Один дома»?

Фильм «Один дома», в котором восьмилетний Кевин в одиночку дает отпор грабителям, давно уже стал классикой новогодних фильмов. При этом многих зрителей волнует вопрос, насколько были богаты Маккалистеры, живущие в роскошном доме, воспитывающие пятерых детей и отдыхающие всем семейством на Рождество в Париже. New York Times выяснил это, обратившись за консультацией к экономистам из Федерального резервного банка Чикаго и другим специалистам.

Кем работали родители Кевина?

В фильме «Один дома» не упоминается, кем работали родители Кевина. Поклонники картины предположили, что Кейт Маккалистер — модельер, так как в доме есть манекены, которые использует Кевин, чтобы заставить думать грабителей, что на самом деле он дома не один. Тодд Штрассер, автор книги, написанной на основе фильма «Один дома», подтвердил эту версию. Что касается отца Кевина, он сделал его в своем произведении бизнесменом, не уточняя, чем именно тот занимается.

Насколько богаты Маккалистеры?

Издание отмечает, что огромный дом Маккалистеров из красного кирпича, в котором у каждого из пяти детей были отдельные спальни, — это главный ключ к пониманию того, сколько денег было у родителей Кевина. В начале фильма один из грабителей, Гарри (Джо Пеши), рассказывает своему напарнику Марву (Дэниел Стерн), что особняк Маккалистеров — их главная цель в богатом районе Чикаго и называет его «бриллиантом» (в оригинале «серебряным тунцом», что означает лучшее в своей категории). Преступник отмечает, что в доме есть видеомагнитофоны, стереосистемы, очень дорогие украшения и ценные бумаги.

Эксперты выяснили, что дом, засветившийся в фильме, на самом деле существует и располагается в одном из самых престижных районов Чикаго, на Линкольн-авеню, 671. В 1990 году он был по карману только 1% самых обеспеченных семей города. Экономисты Федерального резервного банка Чикаго пришли к такому выводу, изучив доходы домохозяйств в городе за 1990 и 2022 годы, стоимость недвижимости, преобладающие ставки по ипотечным кредитам, а также налоговые и страховые выплаты.

Если предположить, что Маккалистеры тратили на жилье не более 30% своего дохода, то этот доход составлял $305 тыс. в 1990 году (около $665 тыс. в 2022 году). В 2022 году сервис Zillow оценивал аналогичный дом почти в $ 2,4 млн, по расчетам, он доступен семье с доходом в $730 тыс. и его приобретение по-прежнему может позволить себе только 1% самых богатых людей Чикаго.

Еще одним признаком богатства Маккалистеров называют их рождественскую поездку в Париж. Они нанимают несколько фургонов, чтобы добраться в аэропорт, при этом взрослые летят первым классом. Однако родители Кевина не платят за билеты на самолет. В начале фильма Кейт Маккалистер рассказывает полицейскому, который на самом деле был переодетым Гарри, что билеты оплатил брат ее мужа. Это дядя Роб, который только упоминается в фильме. Зрители узнают, что у него есть квартира в Париже, из которой открывается прекрасный вид на Эйфелеву башню, и в ней могут разместиться 15 членов его семьи. Это позволяет предположить, что этот человек тоже был богат.

По словам Штрассера, никогда не приходило в голову подробно объяснить в книге, откуда у Маккалистеров взялись их деньги. Писатель считает, что семья принадлежала к верхушке среднего класса, но не к супербогатым жителям Чикаго. Это подтверждает момент из фильма, когда Кейт пытается подкупить пожилую пару, чтобы они отказались от билетов из Парижа и она могла вернуться домой к Кевину. Женщина предлагает за это свои деньги и драгоценности, но намекает, что ее часы Rolex поддельные.