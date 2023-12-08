20:09 (мск), источник: Газета.Ру

Нашествие саранчи на туристический город в Мексике сочли библейским предупреждением

Жителей мексиканского города Мерида испугало нашествие саранчи, они сочли напасть библейским предупреждением. Об этом сообщает The Mirror.

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Источник: Depositphotos

Небо популярного туристического центра почернело от миллионов насекомых. Горожане восприняли это как предзнаменование стихийного бедствия.

«Это конец света. Покайтесь», — сказал один из местных жителей.

Власти уже объявили борьбу с насекомыми. Специалисты заверили, что полчища саранчи покинут Мериду примерно через два дня.

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