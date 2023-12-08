Нашествие саранчи на туристический город в Мексике сочли библейским предупреждением

Небо популярного туристического центра почернело от миллионов насекомых. Горожане восприняли это как предзнаменование стихийного бедствия.

«Это конец света. Покайтесь», — сказал один из местных жителей.

Власти уже объявили борьбу с насекомыми. Специалисты заверили, что полчища саранчи покинут Мериду примерно через два дня.