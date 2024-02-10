Наше всё: от водки до нейросетей, или Как Пушкин стал салатом

В XX веке у Александра Сергеевича есть один преемник, который быстро понял, что не нужно ждать, когда из тебя сделают товар, а самому заниматься рекламой. Это Владимир Маяковский. Поэт, художник и копирайтер. В аэропорту Шереметьево (имени Пушкина, кстати!) можно увидеть его стихотворение «А вы могли бы?» Это не удивительно, ведь Маяковский был автором рекламных слоганов «Добролёта»: «Тот не гражданин СССР, кто Добролёта не акционер». Более того, Маяковский считал рекламу не подработкой, а настоящей работой и даже миссией, когда писал: «Поэзия любит в мистику облекаться, говорить о вещах едва касаемо. Я ж открыто агитирую за покупку облигаций государственного выигрышного займа». Маяковский не стеснялся касаться и бытовых вопросов. Например, написал стихотворение о… носках. «Из сердца лирический сор гони… Иные причины моей тоски: я страдаю… Даёшь, госорганы, прочные, впору, красивые носки!» Поэтому неудивительно видеть лицо поэта на московском торговом центре «Атриум», где можно купить не только носки, но и многие другие товары. Не случайным выглядит и товар, который центр конструктивизма «Зотов» выпустил к 130-летию поэта — это буквально пара носков. На одном слова «Шаги отдаляются», на другом «Слышатся еле» — две строчки из поэмы «Про это».