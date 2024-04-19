NASA сообщило о взрыве уникальной звезды в 2024 году

Речь идет о звезде в созвездии Северной короны T Coronae Borealis, которую прозвали «полыхающей звездой» (Blaze Star). Она уже взрывалась дважды: 12 мая 1866 года и 9 февраля 1946 года. Кук отметил, что ее взрыв происходит примерно каждые 80 лет. Яркость этой звезды он сравнил с Полярной.