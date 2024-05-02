NASA придерживается графика запуска лунных миссий Artemis 2 и 3

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривал беспилотный полет установленного на сверхтяжелую ракету Space Launch System (SLS) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Полет состоялся 16 ноября — 11 декабря 2022 года. Второй этап программы (Artemis 2) предусматривает облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х.