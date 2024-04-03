NASA поручили разработать единый стандарт времени для Луны и других космических объектов, пишет Reuters со ссылкой на служебную записку главы Управления по науке и технологической политике Белого дома (OSTP) Арати Прабхакара. План по внедрению скоординированного лунного времени (Coordinated Lunar Time, LTC) может быть разработан к концу 2026 года.
В документе говорится, что для человека на Луне земные часы в среднем отстают на 58,7 микросекунды за сутки и имеют другие периодические отклонения. Прабхакар утверждает, что без единого временного стандарта возникнут сложности в обеспечении безопасности передачи данных между космическими кораблями и синхронизации связи между Землей, лунными спутниками, базами и астронавтами, пишет агентство. В Белом доме считают, что расхождения во времени также могут привести к ошибкам при работе с картографией и геолокацией на самой Луне и ее орбите.
«Те же часы, что у нас на Земле, на Луне двигались бы с другой скоростью, — приводит Reuters слова главы отдела космической связи и навигации NASA Кевина Коггинса. — Подумайте об атомных часах в Военно-морской обсерватории США. Они сердцебиение нации, синхронизирующее все. Вам захочется услышать сердцебиение на Луне».
По словам официального представителя OSTP, на поверхности Луны также может потребоваться установка атомных часов.
Процесс внедрения LTC потребует согласования в том числе с 36 странами — участницами программы «Артемида» по международной деятельности на Луне и в космосе. Китай и Россия не подписывали соглашения «Артемиды». В рамках этой программы NASA планирует в ближайшие годы отправлять астронавтов на Луну и создать научную базу для будущих миссий на Марс.
Ранее в NASA заявили о планах высадки астронавтов на Луну в сентябре 2026 года и полете вокруг спутника Земли в сентябре 2025 года, пишет Reuters. В 2023 году Китай сообщил о намерении отправить свою первую миссию на Луну к 2030 году, а Индия объявила об аналогичных планах к 2040 году.