NASA поручили разработать единый стандарт времени для Луны

В документе говорится, что для человека на Луне земные часы в среднем отстают на 58,7 микросекунды за сутки и имеют другие периодические отклонения. Прабхакар утверждает, что без единого временного стандарта возникнут сложности в обеспечении безопасности передачи данных между космическими кораблями и синхронизации связи между Землей, лунными спутниками, базами и астронавтами, пишет агентство. В Белом доме считают, что расхождения во времени также могут привести к ошибкам при работе с картографией и геолокацией на самой Луне и ее орбите.