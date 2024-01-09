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9 января, источник: Коммерсантъ

NASA перенесло запуск лунных миссий Artemis II и Artemis III

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) перенесло выполнение своих программ по высадке астронавтов на Луну Artemis II и Artemis III, рассказал глава NASA Билл Нельсон. Изначально планировалось, что программу Artemis II выполнят в конце 2024 года, Artemis III — в 2025-м.

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«Безопасность — наш главный приоритет, и мы хотим дать командам Artemis больше времени, чтобы справиться с трудностями, связанными с первыми разработками. В ходе тестирования компонентов, необходимых для обеспечения безопасности экипажа и успеха миссии, были выявлены проблемы с батареей и с компонентом системы, отвечающей за вентиляцию воздуха и контроль температуры», — рассказал Нельсон. Теперь запуск Artemis II назначен на сентябрь 2025 года, а Artemis III — на сентябрь 2026 года.

С учетом обновленного графика запуска Artemis II и Artemis III NASA также решил пересмотреть даты запуска первых элементов для создания международной обитаемой окололунной станции Gateway. Ранее миссия была запланирована на октябрь 2025 года.

В рамках программы Artemis I космический корабль Orion в августе 2022 года был успешно запущен к Луне, облетел ее и в ноябре приводнился в Тихом океане. Artemis II предусматривал облет Луны уже с экипажем из четырех человек в конце 2024 года. Artemis III предполагает первую высадку космонавтов у южного полюса Луны.

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