NASA перенесло запуск лунных миссий Artemis II и Artemis III

«Безопасность — наш главный приоритет, и мы хотим дать командам Artemis больше времени, чтобы справиться с трудностями, связанными с первыми разработками. В ходе тестирования компонентов, необходимых для обеспечения безопасности экипажа и успеха миссии, были выявлены проблемы с батареей и с компонентом системы, отвечающей за вентиляцию воздуха и контроль температуры», — рассказал Нельсон. Теперь запуск Artemis II назначен на сентябрь 2025 года, а Artemis III — на сентябрь 2026 года.
С учетом обновленного графика запуска Artemis II и Artemis III NASA также решил пересмотреть даты запуска первых элементов для создания международной обитаемой окололунной станции Gateway. Ранее миссия была запланирована на октябрь 2025 года.
В рамках программы Artemis I космический корабль Orion в августе 2022 года был успешно запущен к Луне, облетел ее и в ноябре приводнился в Тихом океане. Artemis II предусматривал облет Луны уже с экипажем из четырех человек в конце 2024 года. Artemis III предполагает первую высадку космонавтов у южного полюса Луны.