NASA перенесло запуск лунных миссий Artemis II и Artemis III

«Безопасность — наш главный приоритет, и мы хотим дать командам Artemis больше времени, чтобы справиться с трудностями, связанными с первыми разработками. В ходе тестирования компонентов, необходимых для обеспечения безопасности экипажа и успеха миссии, были выявлены проблемы с батареей и с компонентом системы, отвечающей за вентиляцию воздуха и контроль температуры», — рассказал Нельсон. Теперь запуск Artemis II назначен на сентябрь 2025 года, а Artemis III — на сентябрь 2026 года.