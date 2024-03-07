NASA объявило о поиске нового астронавта в команду

Соискателям вакансии, успешно прошедшим отбор, предстоит пройти обучение, продолжительность которого составит около двух лет. За это время они смогут освоить необходимые базовые навыки — от основ робототехники и правил работы в команде до всех нюансов выхода в открытый космос.