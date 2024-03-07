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NASA объявило о поиске нового астронавта в команду

Он сможет полететь на Луну и будет получать зарплату более $152 000.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) впервые за четыре года ищет в команду астронавта.

Соискателям вакансии, успешно прошедшим отбор, предстоит пройти обучение, продолжительность которого составит около двух лет. За это время они смогут освоить необходимые базовые навыки — от основ робототехники и правил работы в команде до всех нюансов выхода в открытый космос.

В обязанности нового пилота NASA будут входить всевозможные космические миссии, в том числе на Международную космическую станцию (МКС) и Луну. Также астронавту предстоит участвовать в создании и испытаниях космических аппаратов, а также проведении различных исследований.

Поучаствовать в отборе могут лишь граждане США, обладающие степенью магистра или доктора технических наук. Соискатели вакансии должны иметь отличное физическое и ментальное здоровье. Также им предстоит пройти тщательную проверку на употребление запрещенных веществ.

Будущему астронавту предлагают заработную плату в размере около $152 тыс. (приблизительно 14 млн руб.) в год. Подать заявку на участие в отборе можно до 2 апреля 2024 года.

В последний раз агентство размещало аналогичную вакансию в 2020 году. Тогда желающих стать астронавтом было много — на десять мест подали заявки более 12 тыс. претендентов.