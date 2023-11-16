НАСА обнаружила планету, на которой идет песчаный дождь

Источник: Leen Decin/KU Leuven/Belgium

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил планету, на которой дождь выпадает в форме песчинок, сообщает The Guardian.

Wasp-107b находится в созвездии Девы в 200 световых лет от Земли. Космический объект уже привлек внимание астрономов, так как является большим, но для своих масштабов очень легким. Из-за этого его также называют «леденцовой ватой». На планете присутствуют облака из силикатного песка, дождь, палящие температуры и бушующие ветра. Также обнаружена высокая концентрация диоксида серы, которая схожа по запаху со сгоревшими спичками.

Планета была обнаружена еще в 2017 году. Тогда астрономы заметили характерное периодическое мерцание света от ее звезды-хозяина каждый раз, когда Wasp-107b проходила перед ней. Ученые сравнивают это с мухой перед уличным фонарем, которая немного перегораживает свет.

В атмосфере Wasp-107b наблюдается процесс, похожий на круговорот воды на Земле: песок переходит из твердого состояния в газообразное. С более горячих, нижних уровней атмосферы, с температурой, близкой к 1000 градусов Цельсия, пары силиката поднимаются вверх, охлаждаются и образуют микроскопические песчинки. В конце концов, эти облака песчаной пыли достаточно плотные, чтобы начать выпадать обратно в нижние слои атмосферы. Ниже определенного уровня песок снова превращается в пар, завершив цикл.

Ранее «Джеймс Уэбб» показал, как планеты принимают форму.

Анна Морозова