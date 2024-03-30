NASA: на Марсе чередовались периоды затопления и засухи

С помощью навигационной камеры марсохода была составлена 360-градусная черно-белая панорама, на которой виден темный песок, заполняющий одну сторону канала, и куча обломков, поднимающаяся над песком. На противоположной стороне находится крутой склон, по которому Curiosity поднялся, чтобы достичь этой области.