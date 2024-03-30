NASA: на Марсе чередовались периоды затопления и засухи

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Ученые пришли к таким выводам на основе новых данных, собранных марсоходом Curiosity. Машина достигла канала Долины Гедиз — извилистой структуры, напоминающей засохшее русло реки. Этот канал расположен в предгорьях горы Шарп или Эолиды — центральном пике в кратере Гейла.
С помощью навигационной камеры марсохода была составлена 360-градусная черно-белая панорама, на которой виден темный песок, заполняющий одну сторону канала, и куча обломков, поднимающаяся над песком. На противоположной стороне находится крутой склон, по которому Curiosity поднялся, чтобы достичь этой области.
Анализ данных, полученных от марсохода, выявил слой, содержащий большое количество сульфатов — соленых минералов, которые образуются при испарении воды.
Геологическая структура в нижней части горы Шарп показывает чередование периодов засухи и влажности. Это указывает на то, что данный регион Марса пережил несколько циклов возвращения воды.
«Если канал или куча обломков действительно образованы под воздействием жидкой воды, это означает, что после длительного периода засухи вода вернулась к горе Шарп, и ее было много», — пояснил научный сотрудник проекта Эшвин Васавада.