Народу — водороду! Эксперты рассказали, как газ восстанавливает здоровье

Мы наслышаны о пользе для организма кислорода. Кислородные подушки, аппараты для ИВЛ, барокамеры — всё это давно и широко используется в здравоохранении. А что со второй частью всем известной формулы воды? Чем именно молекулярный водород может быть полезен здоровью, aif.ru узнал у экспертов.