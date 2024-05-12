Народу — водороду! Эксперты рассказали, как газ восстанавливает здоровье

Мы наслышаны о пользе для организма кислорода. Кислородные подушки, аппараты для ИВЛ, барокамеры — всё это давно и широко используется в здравоохранении. А что со второй частью всем известной формулы воды? Чем именно молекулярный водород может быть полезен здоровью, aif.ru узнал у экспертов.
Водород открыл Лавуазье, получив его при разложении воды и назвав звучным именем «гидогениум». А привычное название этот газ получил благодаря ученику М. В. Ломоносова, ученому XIX века Михаилу Соловьёву. Сегодня достоверно известно, что благодаря водороду можно лечить широкий спектр заболеваний.
Полтора века в медицине
Как рассказал aif.ru академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Александр Чучалин, водород — это уникальная молекула, обеспечивающая энергию живой клетки. Это вещество применяется в медицине уже почти полтора столетия.
С 80-х годов XIX века перекись водорода использовали в лечении проникающих ранений кишечника. В 1941 г. этот газ впервые внедрили для профилактики декомпрессионной болезни (болезни водолазов, ныряльщиков). В 1963 г. Н2 стал использоваться для оценки микроциркуляции крови, а в 1969 г. — для диагностики нарушения обмена углеводов.
Новый век — новые открытия. В 2007 г. появилась научная публикация в авторитетном медицинском журнале, где говорилось о нейропротекторных свойствах Н2, а уже через 6 лет в США был основан Институт молекулярного водорода. В 2022 году водороду было посвящено более 2000 статей в научной литературе, проведено свыше 100 исследований на людях.
Расширяется и его применение в диагностике заболеваний. В частности, Н2 может использоваться как тест для оценки гомеостаза организма.
От пульмонологии до онкологии
Чучалин отметил, что водород играет важную роль в окислительном стрессе, который, как известно, является причиной преждевременного старения и всех воспалительных заболеваний. Этот газ выступает в роли универсального антиоксиданта. Он не просто влияет на жизнь клетки, но и предотвращает ее смерть, так как регулирует клеточный цикл, и обладает активным противовоспалительным действием.
Спектр использования этого газа многообразен. Водород применяют для лечения заболеваний дыхательной, нервной, пищеварительной, иммунной и эндокринной систем, а также при болезнях крови и системы кровообращения, опорно-двигательного аппарата и кожных заболеваниях.
Этот медицинский газ дает возможность эффективно бороться с депрессией, утомлением, тревогой. Существует много исследований по использованию Н2 в лечении деменции и болезни Альцгеймера, а также в постковидном периоде. Он благотворно действует на сердце, поскольку способен защищать кардиомиоциты (клетки сердца) от повреждающего действия свободных радикалов, а также предотвращать развитие фиброза, гипертрофии миокарда и гипоксии (дефицита кислорода).
Водород применяют и для диагностики и лечения желудочно-кишечных проблем, в частности, при дисбактериозе кишечника, поскольку этот газ помогает восстановить микрофлору этого органа, что крайне полезно после лечения антибиотиками.
Также водород может применяться при лечении нарушения метаболизма, метаболического синдрома, сахарного диабета, абдоминального ожирения, нарушения обмена липидов и др. Этот медицинский газ нашел свое применение даже в онкологии. Молекулярный Н2 реально уменьшает нежелательные реакции на химиопрепараты и лучевую терапию, помогая пациентам с распространенными стадиями рака легче переносить агрессивное лечение.
Универсальный антиоксидант
О том, как ингаляционная водородотерапия влияет на пациентов с постковидным синдромом, рассказала ассистент кафедры госпитальной терапии Педиатрического факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова Дарья Позднякова. По ее словам, помимо чистого водорода эффективна и ингаляционная терапия, в которой наряду с этим медицинским газом используют и оксид азота.
По словам Поздняковой, впервые в мире было проведено комплексное исследование по оценке безопасности и эффективности такой комбинированной терапии. В частности, было установлено, что 10-дневный курс лечения смесью водорода и оксида азота:
- снижает уровень окислительного повреждения и выраженность симптомов постковидного синдрома
- повышает толерантность к физической нагрузке и улучшает качество жизни
Лечебные газы сегодня широко распространяются и на санаторно-курортное лечение.
Ингаляции Н2, а также водородные ванны, которые помогают пациентам с псориазом, остеоартрозом, полиартритом, ревматоидным артритом, уже внедряются в ряде российских медицинских учреждений и санаториев.
Директор-главный врач санатория, пушкинского филиала «ЦСТЭ» Василий Найденов рассказал, что в учреждении, которым он руководит, работают отделения ОМС и восстановительного лечения, где проходят реабилитацию больные с сахарным диабетом и пациенты после ОНМК (инфарктов, инсультов).
В частности, там активно проводится лечение медицинскими газами: среди которых подогретая гелий-кислородная смесь, а также ингаляции оксида азота, водорода и их смесями, применяется обогащенная водородом вода для приема внутрь. А в скором будущем планируется также внедрение новых технологий, таких как водородная ванна, что расширит спектр лечения и его эффективность.