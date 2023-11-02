Народные любимицы. Почему летчицы-героини не были счастливы в личной жизни

Народные любимицы — их фото печатали на обложках, их снимали на киноплёнку. А они хотели служить авиации. Служить, принося в жертву личные интересы, любовь, воспитание детей. В этом и были схожи.

Сначала — гуси

В 1930-е о небе мечтали и мальчишки, и девчонки. СССР нуждался в новых героях, руководство требовало рекордов. Полина Дудник авиацией не грезила. В крестьянской семье, где она была девятой, думали о другом. В семь лет её отправили пасти гусей, потом — на огороды помещиков и зажиточных крестьян. Дальше — курсы птицеводов, работа на птицефабрике. В 18 лет она вышла замуж за лётчика Степана Говяза и волей-неволей погрузилась в его профессию. Устроилась в столовую на ­аэродроме, потом поступила в авиашколу. А вот со Степаном после семи лет брака рассталась, встретив другого лётчика — Александра Осипенко.

После возвращения с Дальнего Востока Полине дали отпуск, а потом направили в Люберецкую авиабригаду, где её ждал муж. Он вернулся с войны в Испании, был удостоен звания Героя, стал комбригом. Но и она не хотела почивать на лаврах. Строила планы. Только сначала нужно было показать мастер-класс в условиях плохой видимости — в то время, попав в облака, многие гибли. Первый полёт Героев Совет­ского Союза Анатолия Серова и Полины Осипенко на УТИ‑4 прошёл успешно. А потом испортилась погода. Самолёт сорвался в штопор и врезался в землю. Ошибка в пилотировании. Таких хватало: за несколько месяцев погибли пять Героев. 31-летний майор Осипенко не успела получить Золотую звезду. Годовалого сына Пашку (1938 г. р.) забрал дядя. Но и жизнь сына вышла короткой: по комсомольской путёвке уехал в Амурск, работал на патронном заводе и умер в 46 лет. Внучке Полине сейчас 50. Она очень похожа на бабушку, живёт в Хабаровске и работает поваром.

Сталина не услышала

Для единственной москвички в экипаже тот полёт оказался самым тяжёлым. Самолёт должен был сесть на «брюхо», и штурман Раскова погибла бы. Если бы не прыгнула с парашютом. 25 сентября Валя и Полина смогли приземлиться.

3 октября поисковики обнаружили их и сбросили продукты. А 26-летняя Марина всё ещё брела по тайге — одна, с компасом, «Вальтером», ножом, спичками и двумя плитками шоколада. Когда через 10 дней её нашли, она от истощения не могла идти. Позже на приёме в Кремле Сталин сказал о сворачивании практики рекордов. Но Раскова будто не услышала.

А ведь когда-то Марина Малинина думала стать артисткой, даже окончила музыкальный техникум. Но устроившись чертёжницей в аэронавигационную лабораторию Военно-воздушной академии, увлеклась штурманским делом. Потом были лётная школа, рекорды. Она всё ещё любила музицировать, но теперь, казалось, кроме неба, ей не нужно ничего. Хотя в 17 лет выскочила за инженера Сергея Раскова. В 1931-м родила дочь Таню. А спустя четыре года развелась — муж противился её увлечению. И дочку оставил при себе.

В начале войны Расковой разрешили создать женские лётные подразделения. В январе 1942-го она стала командиром авиаполка. Спустя год разбилась. Возвращаясь на фронт, её звено попало в сильный снегопад. Инструкции нарушила. А опыт за штурвалом был небольшой. С 30-летним майором Расковой погибли ещё трое. Два других самолёта успешно приземлились. По неофициальной версии, тогда погиб целый полк — 20 самолётов. Только в 1989 году стало известно, что с 1937 года Раскова служила в НКВД. После перелёта была избрана депутатом, ходоков принимала у себя дома, на улице Горького. Её бывший муж погиб за три дня до Победы. Дочь Таня жила с бабушкой, стала искусствоведом. Вышла замуж за историка Константина Голенко, родила сына Володю, который пошёл по стопам отца. Но… Муж умер в 45 лет на рабочем месте, сын — в 53. Нет и Татьяны.

Спасла Королёва

Валентина ни о чём другом, кроме неба, и мечтать не могла. Отец — один из пионеров российской авиации, Степан Гризодубов. Сына в 27 родила от лётчика. А к 29 годам установила шесть мировых рекордов. Во время войны на неё, комполка, накатали жалобу и отправили Сталину. Тогда и Гризодубова написала ему — с криком души. Тем не менее должности лишилась. Вызволять попавших в опалу лётчиков ходила к Берии. К вождю апеллировала, только когда нужно было спасти Сергея Королёва. В 1945-м в ранге полковника уволилась из армии, хотя ей предлагали дивизию. Могла стать генералом, но сказала: «В армию я пошла только из-за войны». Потом о ней долго не писали — на закрытом предприя­тии Гризодубова руководила испытаниями новейшего электронного оборудования для самолётов. Как рассказывал мне её воспитанник, лётчик Мстислав Листов, она «была очень начитанной, знала немецкий и француз­ский, училась в Харьковской консерватории, блестяще играла на фортепиано». На закате жизни ей присвоили звание Героя Соцтруда.

Другой такой, чтобы имела две высочайшие награды и была командиром мужского бомбардировочного полка дальнего действия, нет. Гризодубова была единственной дамой в ГЧК по расследованию преступлений гитлеровцев на территории СССР. И первым председателем Комитета советских женщин.

Дочь модистки, она слыла модницей. Была хлебосольной. Многим помогала. А на предложение переехать в цеков­ский дом отвечала: «Подите вы! Ко мне по сто человек в день приходят — они что, анкеты у консьержки будут заполнять?» После знаменитого перелёта авиатрисе подарили «Опель», а в последние годы она гоняла на «Волге». Даже с гипертоническим кризом и не видя ничего с 3 метров. В новом веке открылось, что в её роду было шесть священников. А в ней, атеистке, только после смерти в 50 лет сына будто что-то изменилось. «Валера — это был её крест, — говорил Листов. — Пристрастие к алкоголю, видимо, передалось по наслед­ству. Наверное, и с мужем она развелась из-за этого, ещё во время войны». Умерла Валентина Гризодубова в 84 года из-за открывшейся язвы — в Кремлёвке неверно поставили диагноз. Через несколько дней в её квартире уже не было ни орденов, ни наградных листов, ни указов о присвоении званий — всё до последнего листочка забрали родственники…