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Нарколог рассказал о признаках и последствиях «вечернего алкоголизма»

Алкоголь даже в небольшом количестве оказывает пагубное воздействие на организм.
Источник: Freepik

Привычка выпивать вечером за ужином может оказаться совсем не безопасной и привести к зависимости, если употреблять спиртное регулярно. Об этом сообщил в беседе с «Газетой.ru» психиатр-нарколог Александр Поликарпов.

— Употребление даже небольшого количества алкоголя каждый вечер является первым признаком зависимости, предупредил медик.

По словам врача, алкоголь даже в небольшом количестве оказывает пагубное воздействие на организм. Такая зависимость может привести к бессоннице и ночным кошмарам.

Ранее «Известия» сообщили, что чрезмерное употребление алкогольных напитков в течение одного или двух дней может значительно сказаться на самочувствии и хронических болезнях в результате интоксикации организма.

Люди, регулярно злоупотребляющие спиртными напитками, в большей степени подвержены риску появления злокачественных новообразований. В особенности систематическое потребление алкоголя способствует увеличению вероятности развития рака желудочно-кишечного тракта, передает телеканал «360».