Нарколог рассказал о признаках и последствиях «вечернего алкоголизма»

Привычка выпивать вечером за ужином может оказаться совсем не безопасной и привести к зависимости, если употреблять спиртное регулярно. Об этом сообщил в беседе с «Газетой.ru» психиатр-нарколог Александр Поликарпов.
— Употребление даже небольшого количества алкоголя каждый вечер является первым признаком зависимости, предупредил медик.
Ранее «Известия» сообщили, что чрезмерное употребление алкогольных напитков в течение одного или двух дней может значительно сказаться на самочувствии и хронических болезнях в результате интоксикации организма.
Люди, регулярно злоупотребляющие спиртными напитками, в большей степени подвержены риску появления злокачественных новообразований. В особенности систематическое потребление алкоголя способствует увеличению вероятности развития рака желудочно-кишечного тракта, передает телеканал «360».