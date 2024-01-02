Нарколог Петров: после бутылки водки алкоголь выводится из организма 17−19 часов

Длительность вывода алкоголя из организма зависит от многих факторов. Основные — масса тела, наличие хронических заболеваний, возраст и пол, рассказал «Газете.Ru» врач-нарколог, главный врач «Клиники доктора Исаева» Даниил Петров.

«Крепость алкоголя особого значения не имеет, поскольку время, необходимое для выведения алкоголя из организма, рассчитывается из количества чистого спирта. Например, считается, что в бутылке объемом 0,5 литра пива 4%-ной крепости содержится 20 граммов чистого спирта. Соответственно, таким же образом можно пересчитывать алкоголь любой крепости на чистый спирт», — заявил Петров.

Принято считать, что у взрослого здорового мужчины до 60 лет весом 100 кг из организма выводится около 20 граммов спирта за полтора часа.

У женщин алкоголь выводится дольше, потому что в их организме на 10% больше воды: алкоголь сильнее растворяется и, следовательно, его выведение становится более длительным. Также алкоголь будет выводиться дольше, если человек старше 60 лет, страдает от ожирения или имеет хронические заболевания — например, диабет, — и проблемы с печенью, добавил врач.

"Предположим, что мужчина массой 100 кг выпьет бутылку водки. 500 граммов водки равняются 200 граммам чистого спирта. Выведение его из организма займет 17−19 часов. Если то же самое проделает женщина, то нужно прибавить еще, как минимум, 10% — получится около 21 часа.

Поэтому, если мы хотим не лишиться водительских прав, то на следующий день после бутылки водки садиться за руль нельзя совсем, потому что остаточные вещества будут находиться в крови фактически до следующего вечера", — отметил Петров.

И даже настроение

Время вывода алкоголя из организма также зависит от наследственных факторов, занятия спортом и даже настроения, рассказал заведующий наркологическим отделением клиники «Альянс КРК» Сергей Мешков.

«Важное значение имеет наркологический анамнез “потребителя” — возраст начала употребления алкоголя, злоупотребления им, наличие зависимости, так называемый в быту “стаж” употребления, переносимые дозы алкоголя (толерантность), или человек вообще впервые в жизни пробует алкоголь, употребление других психоактивных веществ (наркотики), прием лекарственных препаратов», — перечислил Мешков.

Если водитель весом 60 кг выпьет бутылку пива объемом 0,5 литра и крепостью 4%, то уже через три часа алкотестер должен показать нулевые значения. Если за руль нужно сесть только утром, то можно позволить себе 1 литр пива крепостью до 6%, подсчитал врач-психотерапевт-нарколог «Центра психологической коррекции заболеваний Клинической больницы № 1 МЕДСИ в Отрадном» Станислав Грувман.

«Игристые вина обычно крепче пива, поэтому и выводятся из организма дольше. Таким образом, 0,5 литра шампанского будет выводиться из организма на протяжении 8 часов при весе от 60 кг, и около 5,5 часов, если вес больше 80 кг. Если брать за стандарт 8 часов сна, то вечером водитель может себе позволить в среднем не более 200 миллилитров вина, чтобы утром спокойно сесть за руль», — сказал Грувман.

По его словам, большой риск для автомобилиста несет употребление крепких напитков, содержание спирта в которых около 40% (водка, виски, коньяк, ром и другие). Всего 100 мл напитка такой крепости будут выводиться из организма от 6 до 12 часов — именно поэтому такая доза может считаться максимально допустимой. Если автомобилист выпил больше, то ему лучше отказаться от управления транспортным средством на утро, предупредил специалист.

От стола до руля

Врачи предоставили «Газете.Ru» подробные расчеты с примерами по различным алкогольным напиткам. Так, 0,5 литра алкоголя крепостью 4 градуса выводится из организма за 2−2,5 часа. То есть автомобилист, выпивший 1,5 литра напитка в полночь, может садиться за руль примерно в 6:30, подсчитал Станислав Грувман.

На полный вывод 0,5 литра алкоголя крепостью 6 градусов потребуется 3−3,5 часа. Другими словами, организму необходимо около 10 часов, чтобы вывести 1,5 литра такого напитка.

С крепким 40-градусным алкоголем нужно быть еще осторожнее: если мужчина выпьет 250 граммов, за руль можно будет сесть только через 13−17 часов, заявил врач.

Нарколог Даниил Петров подсчитал время вывода алкоголя из организма здорового мужчины до 60 лет весом 100 кг. У такого водителя бутылка пива крепостью 4% будет выводится не менее полутора часов, а лучше рассчитывать на 2−4 часа.

В 500 мл шампанского 11%-ной крепости содержится 55 граммов чистого спирта, которые будут выводиться минимум 5 часов. Для надежности всегда лучше добавить пару часов, чтобы быть уверенным, что алкоголь полностью «выветрился», посоветовал Петров.

«Коньяк принято рассчитывать 42-градусным. Соответственно, в бутылке 500 мл коньяка примерно 210 граммов спирта. Получаем минимум 18 с половиной часов для вывода из организма. Но лучше выждать примерно сутки», — заявил он.

Формула расчета

Определить примерную допустимую дозу алкогольного напитка на вечер можно и самостоятельно. Для этого надо нужно умножить объем напитка в литрах на его крепость, рассказал психиатр-нарколог из центра профессионального лечения и реабилитации «Здравница» Андрей Болонкин.

«Если вечером было выпито 0,5 л крепкого напитка (водка, коньяк, виски и т. д. ), а средняя скорость вывода алкоголя из организма составляет около 0,1 промилле в час, получается: 40×0,5 = 20. Таким образом, алкоголь выйдет из организма через 20 часов. Это означает, что полная трезвость наступит к вечеру следующего дня», — объяснил специалист.

Чем лучше закусывать

Процесс метаболизма алкоголя ускоряют молоко, кефир, йогурты, специи (перец, горчица, хрен), имбирь, устрицы, яблоки, лимон, индейка, брокколи, шпинат, зеленый чай и черный кофе, перечислил Сергей Мешков из клиники «Альянс КРК». Замедляют же выведение алкоголя из организма жирные продукты, уменьшающие его всасывание из органов желудочно-кишечного тракта в кровь: свинина, сало, икра, жирная рыба, майонез, сыр и масло.

"Если говорить об ускорении выведения алкоголя и ацетальдегида (основной продукт его метаболизма), то нужно обильное питье, так как они в основном выводятся почками.

Запивать водку пивом — это не вариант обильного питья. Это для тех, кто говорит, что «в пиве аж 95% воды», — отметил Мешков.

По словам главврача «Клиники доктора Исаева» Даниила Петрова, в качестве подходящей закуски организму нужны, прежде всего, клетчатка, пектин и белок. Хорошими закусками могут быть приготовленные овощи, квашеная капуста (не в свежем виде), винегрет (ценна именно отварная свекла), запеченные мясо и рыба, морепродукты, сухофрукты, цитрусовые и мед ???(нейтрализуют этиловый спирт, ускоряя процесс его распада)…

«По поводу популярного совета съесть что-то жирное перед застольем. Жирная пища действительно помогает не пьянеть какое-то время, потому что плотный пищевой комок в желудке притормаживает действие этанола, но он притупляет чувство меры и контроля выпитого. В результате чуть позже, после растворения жиров, опьянение будет более тяжелое, сопровождаться сбоями в работе желудочно-кишечного тракта и повышенной интоксикацией», — пояснил Петров.

По его словам, чтобы справиться с утренним похмельем, лучше всего подходит капустный рассол, содержащий янтарную кислоту и большое количество витамина С.

Сыр к вину

Вино рекомендуется дополнять сыром, который не только раскрывает весь вкусовой букет напитка, но и содержит кальций и другие минералы, ускоряющие усвоение полезных полифенолов и не перегружающие при этом желудок, отметил врач Станислав Грувман.

«Традиция закусывать водку винегретом также имеет под собой веские основания. Картофель — адсорбент, а квашеная капуста и соленые огурцы поддерживают баланс жидкостей, частично нейтрализуя токсическое действие спирта. При этом не стоит игнорировать с утра капустный рассол», — рассказал Грувман.

По его словам, мясо тоже допускается, но нежирное и в небольших количествах. Гусь, утка, грудинка с сальной прослойкой — не лучший вариант. Больше подойдут говядина, свинина без жира, язык, куриная грудка, индюшатина и кролик.

«Животные белки перевариваются долго, примерно 4−6 часов, поэтому обеспечат защиту слизистой и замедлят всасывание спиртного. Получается, что человек сыт, немного пьян и благодушен, не ощущает тяжести в желудке и может надеяться на отсутствие сильного похмелья утром. Такие посиделки можно продолжать практически весь вечер без риска неприятностей на следующий день», — отметил врач.

Следует учесть, что быстрому опьянению способствуют сладкое, газированное, торты и десерты, а также смешивание алкоголя разных видов. Чтобы с достоинством продержаться всю вечеринку, лучше отдавать предпочтение запеченным овощам, мясным и рыбным закускам, свежевыжатым сокам и морсам. А вот с десертными винами и настойками мясо не сочетается — такой тандем опасен утренним несварением желудка, метеоризмом и расстройством пищеварения, предупредил специалист.

Что не следует есть

Существует масса стереотипов по поводу того, что есть на застолье и чем закусывать алкоголь, однако многие из них на самом деле неверны, считает врач-нарколог Даниил Петров.

Специалист не советует есть разнообразные десерты, сладкое, выпечку, шоколад, так как эти продукты — прямые конкуренты алкоголя по очередности переработки. При их совместном употреблении первым будет расщепляться именно источник глюкозы, и только потом — этиловый спирт. Результатом станет тяжелое похмелье, интоксикация, абстиненция.

«Нельзя также употреблять в пищу вместе с алкоголем все, что бродит. Виноград, бахчевые культуры и др. Все силы организма уйдут на переработку глюкозы, и только потом оставшиеся силы будут пытаться нейтрализовать этанол», — сказал врач.

Следует избегать и острой пищи, которая будет раздражать слизистую желудка и вызывать повышенное выделение панкреатического сока, что может привести к панкреатиту, холециститу и другим обострениям.

Также не следует есть жареную, тяжелую, жирную пищу. По словам Петрова, это может не причинить серьезного вреда молодому здоровому организму, а вот для человека с хроническими заболеваниями ЖКТ употребление таких продуктов с алкоголем может быть опасно. С другой стороны, легкие зеленые салаты в качестве закуски достаточно бесполезны — они очень быстро усваиваются, и алкоголь фактически употребляется на голодный желудок.

Как бороться с пьянством за рулем

Штраф за вождение в нетрезвом состоянии составляет до 30 тыс. рублей, также водителя лишают прав на срок от полутора до двух лет. Такое же наказание предполагается за отказ от медосвидетельствования и передачу машины пьяному водителю. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность. Этих санкций вполне достаточно, и менять законы смысла нет, считает адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

"Как правило, про усиление наказания вечно говорят те, кто далек от реальности.

Надо понимать, что пьянство за рулем неразрывно связано с пьянством в обществе в целом.

Вопрос не в мягкости или строгости наказания. А в том, что надо стараться делать так, чтобы люди в целом меньше потребляли алкоголь и другие вещества, и тогда пьяных будет меньше за рулем, иного пути нет", — уверен Радько.

Репрессивные меры в отношении пьяных водителей, которые регулярно ужесточались за последние годы, не работают, заявил вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин.