Напугавшая город пума оказалась большим домашним котом

Сотрудники полиции оповестили горожан о возможном появлении животного на улицах и отправились проверить сигнал. Многие жители напугались, так как пумы довольно часто забредают в город. Более того, в сентябре 2022 года дикая кошка набросилась на семилетнюю девочку в парке и нанесла ей серьезные ранения. Однако на месте полицейские пуму не обнаружили, а вскоре выяснили, что переполох поднялся из-за крупного домашнего кота.