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06:10 (мск), источник: Аргументы и факты

Напоить кожу. Косметолог рассказала, почему зимой нужно пить больше воды

Каковы правила ухода за кожей зимой и почему нужно пить больше воды?

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Источник: РИА "Новости"

Зимой за кожей следует ухаживать не так, как летом. А еще для здоровья лица нужно пить существенно больше воды. Об этом aif.ru рассказала заведующая консультативно-диагностическим центром Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Ирина Кондрахина:

В отопительный сезон уровень влажности в помещениях может падать до 10% при норме 40−60%. На коже (особенно чувствительной к переменам) появляется шелушение.

Чтобы сухой воздух не оставлял негативного воздействия на кожу, необходимо применять следующие меры:

  1. Для умывания используйте мягкие средства (пенки или молочко).
  2. Исключите чересчур горячую воду (умываться лучше теплой водой).
  3. В холодное время года кожа нуждается в более плотных, насыщенных текстурах. Выбирайте питательные и увлажняющие кремы с активным составом.
  4. Пейте больше жидкости для восстановления влаги изнутри кожи.
  5. Сухость кожи помогут снизить и увлажнители воздуха.
  6. Крем для рук и увлажняющие лосьоны для тела должны стать постоянными составляющими ежедневного ухода.

О «зимней» офисной косметичке

Дополните «офисную» косметичку термальной водой в виде спрея. Воду нейтральной минерализации можно использовать для любого типа кожи. Она позволит быстро вернуть тканям тонус и предохранить их от появления неприятных симптомов в течение рабочего дня. Не забывайте про уход за губами. В течение дня наносите гигиеническую помаду или бальзам для губ. Крем для рук следует использовать, как только вы почувствуете дискомфорт и сухость кожи.

О руках

При длительном воздействии холодного воздуха на непокрытую кожу рук кровеносные сосуды сужаются, замедляется кровообращение. Также холодный воздух и низкая влажность в зимний сезон могут сушить кожу рук, вызывая трещины и раздражение. Перчатки предотвращают контакт кожи с холодным воздухом и помогают сохранить нормальное кровообращение, защищают кожу рук от раздражения, сохраняя ее увлажненной и нежной.

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