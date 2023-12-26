Напоить кожу. Косметолог рассказала, почему зимой нужно пить больше воды
Каковы правила ухода за кожей зимой и почему нужно пить больше воды?
Каковы правила ухода за кожей зимой и почему нужно пить больше воды?
Зимой за кожей следует ухаживать не так, как летом. А еще для здоровья лица нужно пить существенно больше воды. Об этом aif.ru рассказала заведующая консультативно-диагностическим центром Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Ирина Кондрахина:
В отопительный сезон уровень влажности в помещениях может падать до 10% при норме 40−60%. На коже (особенно чувствительной к переменам) появляется шелушение.
Чтобы сухой воздух не оставлял негативного воздействия на кожу, необходимо применять следующие меры:
Дополните «офисную» косметичку термальной водой в виде спрея. Воду нейтральной минерализации можно использовать для любого типа кожи. Она позволит быстро вернуть тканям тонус и предохранить их от появления неприятных симптомов в течение рабочего дня. Не забывайте про уход за губами. В течение дня наносите гигиеническую помаду или бальзам для губ. Крем для рук следует использовать, как только вы почувствуете дискомфорт и сухость кожи.
При длительном воздействии холодного воздуха на непокрытую кожу рук кровеносные сосуды сужаются, замедляется кровообращение. Также холодный воздух и низкая влажность в зимний сезон могут сушить кожу рук, вызывая трещины и раздражение. Перчатки предотвращают контакт кожи с холодным воздухом и помогают сохранить нормальное кровообращение, защищают кожу рук от раздражения, сохраняя ее увлажненной и нежной.