Напоить кожу. Косметолог рассказала, почему зимой нужно пить больше воды

Зимой за кожей следует ухаживать не так, как летом. А еще для здоровья лица нужно пить существенно больше воды. Об этом aif.ru рассказала заведующая консультативно-диагностическим центром Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Ирина Кондрахина:

В отопительный сезон уровень влажности в помещениях может падать до 10% при норме 40−60%. На коже (особенно чувствительной к переменам) появляется шелушение.

Чтобы сухой воздух не оставлял негативного воздействия на кожу, необходимо применять следующие меры:

Для умывания используйте мягкие средства (пенки или молочко). Исключите чересчур горячую воду (умываться лучше теплой водой). В холодное время года кожа нуждается в более плотных, насыщенных текстурах. Выбирайте питательные и увлажняющие кремы с активным составом. Пейте больше жидкости для восстановления влаги изнутри кожи. Сухость кожи помогут снизить и увлажнители воздуха. Крем для рук и увлажняющие лосьоны для тела должны стать постоянными составляющими ежедневного ухода.

О «зимней» офисной косметичке

Дополните «офисную» косметичку термальной водой в виде спрея. Воду нейтральной минерализации можно использовать для любого типа кожи. Она позволит быстро вернуть тканям тонус и предохранить их от появления неприятных симптомов в течение рабочего дня. Не забывайте про уход за губами. В течение дня наносите гигиеническую помаду или бальзам для губ. Крем для рук следует использовать, как только вы почувствуете дискомфорт и сухость кожи.

О руках