Напитки с сахаром или подсластителями могут негативно влиять на здоровье сердца

Ученые подсчитали, что риск фибрилляции предсердий был повышен на 20% у добровольцев, которые сообщили о потреблении двух и более литров искусственно подслащенных напитков в неделю. Среди участников, которые предпочитали напитки на основе сахара и пили их в аналогичных количествах, вероятность развития такого нарушения сердечного ритма составляла 10%, а у добровольцев, которые еженедельно употребляли не менее литра фруктового сока — 8%.