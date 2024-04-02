Находка для иона: ученые вскрыли механизм защиты супербактерий

— Союзником здесь выступает тот факт, что клетки бактерий имеют разность потенциала на мембране −180 мВ (милливольт), а клетки человека — около −60−80 мВ. Это значит, что микроорганизмы более чувствительны и активнее захватывают SkQ. Вместе с тем человеческие клетки оберегает их более сложная структура. Так, чтобы ее «обесточить», действующему веществу нужно преодолеть клеточную мембрану, а затем проникнуть в митохондрию — клеточную «электростанцию». А в случае с бактериями — достаточно только первого шага. Поэтому бактерии погибают при концентрациях, гораздо меньших, чем те, которые могут нанести вред человеческому организму, — объяснил ученый.